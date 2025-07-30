Bolu'da Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
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Yaşam

Bolu'da Sünnet Şöleni Düzenlendi

Bolu\'da Sünnet Şöleni Düzenlendi
30.07.2025 15:59
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Bolu Valiliği'nin öncülüğünde 41 çocuğun sünnet olduğu şenlikte Vali'nin aracı süslenip kullanıldı.

BOLU Valiliği'nin öncülüğünde 41 çocuğun sünnet olacağı şenlik için Vali Abdulaziz Aydın'ın makam aracı da süslenip, çocuklara tahsis edildi. Çocuklar, arazi araçları eşliğinde kentte tur atıldı.

Bolu Valiliği'nin öncülüğünde Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü ile Bolu ATV Clup desteğiyle sünnet şöleni düzenlendi. '41 kere maşallah' sloganıyla 41 çocuğun sünnet olacağı şenlik öncesi Off-Road araçları ile ATV arazi araçları Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın makam aracı da süslenerek sünnet aracı oldu. Sünnet olacak bir çocuk makam aracının ön koltuğuna oturdu. Sünnet olacak çocuklar, araçlarla kent turu attı. Çocuklar, turun ardından sünnet şöleninin yapılacağı salona geçti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Bolu'da Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika

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