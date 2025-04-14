"Bu ödüller daha çok çalışmamız için teşvik edici" - Son Dakika
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Yaşam

"Bu ödüller daha çok çalışmamız için teşvik edici"

"Bu ödüller daha çok çalışmamız için teşvik edici"

Kent & Başkan 2025 Ödül Töreni'nde ödül alan Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, aldıkları ödüllerin daha çok çalışmaları için teşvik edici olduğunu belirtti. Ayrıca, birçok projelerinin olduğunu ve önümüzdeki yıl da bu başarıları sürdürerek tekrar ödül alacaklarını ifade etti.

14.04.2025 16:02
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Kent&Başkan Dergisi tarafından gerçekleştirilen ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen Kent & Başkan 2025 Ödül Töreni'nde buluştu.

Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı tören, yerel yönetimlerin başarılı projelerle öne çıkan isimlerini ödüllendirdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA BU RÖPORTAJI YAPACAĞIZ"

Törende ödülünü alan Elazığ'ın Baskil İlçesi Belediye Başkanı Tuncer Turus, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Aldıkları ödülün, hizmet motivasyonlarını artırdığını belirten Başkan Turus, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ödüller bizi daha çok çalışmaya teşvik ediyor. Onlarca projemiz var ve hepsini hayata geçirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki yıl da bu röportajı tekrar yapacağız."

Başkan Turus'un açıklamaları, Baskil Belediyesi'nin önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelerle adından söz ettireceğinin sinyallerini verdi.

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Tuncer Turus, Politika, Baskil, Elazığ, Tören, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Bu ödüller daha çok çalışmamız için teşvik edici' - Son Dakika

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