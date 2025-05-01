Canlı yayında sunucuyu ağlatan ses kaydı: Konuşamayacağım

TBMM, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, faciada ölenlerin yakınlarını dinledi. 78 kişinin hayatını kaybettiği faciada eşi ve çocuğunu kaybeden Duygu Can Sarıtaş 13 yaşındaki oğlunun ölümünden dakikalar önce kendisine gönderdiği ve "Anne seni çok seviyorum" dediği ses kaydını dinletti. Acılı anne; "Benim çocuğum öleceğini biliyordu. Ben ise anne olarak şunu demek zorunda kaldım: Keşke uyanmasaydı, keşke korkmasaydı" ifadelerini kullandı.

"AĞLAMA, VALİ BEY ÜZÜLÜYOR"

Ağlarken yanına gelen birinin "Ağlama, vali bey üzülüyor' dediğini belirten anne Sarıtaş, "Ömrümü adadığım çocuklarımı kaybettim. O an anladım ki, biz orada yalnızdık" ifadelerini kullandı.

SALONDAKİ HERKES AĞLADI

Annenin bu sözleri komisyon üyelerini ve salonda bulunan herkese duygusal anlar yaşattı. Milletvekillerinin birçoğunun ses kaydını dinlerken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

SUNUCU DA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kendisinin de 16 yaşında bir oğlu olan Ekol TV sunucusu Zeliha Saraç, acılı annenin dinlettiği ses kaydı karşısında gözyaşlarını tutamadı. Duygusal anlar canlı yayına anbean yansıdı.