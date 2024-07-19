Çorum Alaca'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Yaşam

Çorum Alaca'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çorum Alaca\'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, virajda kontrolünü kaybeden bir otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19.07.2024 11:57
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ÇORUM'un Alaca ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün akşam Özhan Mahallesi'nde meydana geldi. Musa Can D. idaresindeki 19 AK 272 plakalı otomobil tek şeritli yolda virajı alamayarak takla atıp, savrularak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan Ahmet Talha K., Göktuğ B. ve Metehan Y. yaralanırken Rüveyda Eryılmaz ise hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Çorum Alaca'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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