35 yıllık tartışma sona erdi! Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti - Son Dakika
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Yaşam

35 yıllık tartışma sona erdi! Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti

35 yıllık tartışma sona erdi! Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü ve Üçtaş köylerinde 35 yıldır süregelen idari bağlılık tartışması, Danıştay'ın verdiği kesin kararla sonuçlandı. İki köyün Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanmasına onay verildi.

24.04.2025 16:52
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Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanmak isteyen Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü ve Üçtaş köylerinde 35 yıldır süregelen idari bağlılık tartışması, Danıştay'ın verdiği kesin kararla sonuçlandı.

İKİ KÖY 2018'DE REFERANDUMA GİTTİ

Köylerini idari bağlılık için referanduma götüren süreçte muhtarlık yapan Mustafa Temel, "Günyüzü köyümüzün İhtiyar Heyeti'nin 2018'de başlattığı süreçte, yapılan referandumda seçmenlerden 272 kişi 'evet', 196 kişi ise 'hayır' oyu verdi. Aynı şekilde Üçtaş köyünde ise 677 kişiden 474'ü 'evet' oyu, 33 kişinin ise 'hayır' oyu kullandı." dedi.

Danıştay kararını verdi; 35 yıl sonra Giresun'a bağlandılar

VALİLİK VE BAKANLIK REDDETTİ

Ancak Gümüşhane Valiliği ve İl Genel Meclisi, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle talebe olumsuz yanıt verdi. Giresun tarafı ise olumlu görüş bildirerek sürecin ilerletilmesini destekledi. İçişleri Bakanlığı, halk oylamasında gerekli çoğunluk sağlanmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

DAVA DANIŞTAY'A TAŞINDI

Bunun üzerine Günyüzü köyü tüzel kişiliği tarafından açılan davada, Danıştay 10. Dairesi iptal kararı verdi. İtiraz üzerine dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşındı. Kurul, yerinden yönetim ilkesine vurgu yaparak halkın taleplerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Kurul, İçişleri Bakanlığı'nın yalnızca Gümüşhane Valiliği'nin görüşünü dikkate alarak karar verdiğini ve halk oylamasının ardından coğrafi, ekonomik ve kamu hizmetleri açısından detaylı inceleme yapılmadığını vurguladı.

Danıştay kararını verdi; 35 yıl sonra Giresun'a bağlandılar

GİRESUN'A BAĞLANDILAR

Bu nedenle işlemin kamu yararına uygun olmadığına hükmedildi. Nihai karar, oy çokluğuyla kesin olarak alınarak Günyüzü ve Üçtaş köyleri Giresun'un Doğankent ilçesine bağlandı. Danıştay kararıyla Günyüzü ve Üçtaş köylerinin Giresun'a bağlanmasıyla Doğankent ilçesinin köy sayısı 11'e, Giresun'un köy sayısı ise 550'ye çıktı. Gümüşhane'nin köy sayısı ise 314'e düştü.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam 35 yıllık tartışma sona erdi! Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti - Son Dakika

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