Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli - Son Dakika
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Yaşam

Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli

Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıfır atık hedefi için yürüttüğü Depozito İade Sistemi'nin 1 Ocak 2025'te devreye girmesi planlanıyor. Bu doğrultuda Su, soda, kola, meyve suyu ve bira şişeleri 25 kuruş karşılığında toplanacak.

20.06.2024 12:25
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Sıfır Atık projesi kapsamında bulunan Depozito İade Sistemi'yle artık atıklarla ilgili yeni bir kazanım sağlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje, sıfır atık hedefine ulaşmada en kritik dönemeçlerden biri olacak. Cam, plastik ve metal ambalajlı su, kola, meyve suyu, bira türü içecekler için büfe, bakkal, marketlerde 25 kuruş depozito ödenecek.

VATANDAŞIN BANKADA HESABI OLACAK

Bunun yanı sıra; Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın altyapısı üzerinden e-cüzdan açılarak, vatandaşın geri dönüşüme attığı her bir şişe için 25 kuruş eklenecek. Biriken paralar alışverişlerde kullanılabilecek.

Depozito İade Sistemi 1 Ocak'ta başlıyor! İşte su, soda, meyve suyu ve kola şişeleri için ödenecek para

1 OCAK'A YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Çevre Ajansı'nın yönetiminde çalışmaları sürdürülen Depozito Yönetim Sistemi'ne (DYS) 1 Ocak 2025 itibarıyla başlanması hedefleniyor. İlk olarak 1 Ocak 2021 tarihinde geçilmesi öngörülen ancak çeşitli nedenlerle hazırlık süreci sarkan DYS, 100 mililitre ile 3 litre arasında yer alan tek kullanımlık içecek ambalajları için başlayacak.

Depozito İade Sistemi 1 Ocak'ta başlıyor! İşte su, soda, meyve suyu ve kola şişeleri için ödenecek para

5 BİN NOKTADA SİSTEM KURULACAK

2025 yılı içinde tüm il ve ilçelerde 5 bin noktada geri alım sistemi kurulacak. Depozito iade makineleri öncelikli olarak belediyeler, millet bahçeleri ve üniversitelere yerleştirilecek. Depozito iade makineleri 2025 süresince zincir marketler, alışveriş merkezleri, oteller, restoran ve kafeterya gibi alanlara yaygınlaştırılacak.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, İklim Değişikliği, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • lihan Alles: Almanyada bu sistem 30 yıldır var, türkiye hep kopyala yapıştır ülkesi, ama nedense para konusunda kopyala yapıştır yapamıyor, herşeyinle almanyaya benzemeye çalışıyorsun, asgari ücretide yada görelim 28 20 Yanıtla
    Okay Örüm: bir de 30 yıl geriden geliyoruz. alamanya bizi kiskaniiii 7 8 Mustafa Turgut: Sizde kopyala yapıştıra benziyorsunuz. 8 7
  • Selman Caba: her şey güzelde o içeceği alırken 20 25 tl ödüyorsun şişesine 25 kuruş veriyorsun. Bari 1 tl falan verde biraz mantığı olsun... 37 1 Yanıtla
  • Çağday müderrisoğlu: ulkemiz icin gec kalinmis ama kesinlikle uygulanmasi gereken bir proje 28 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: 25 kuruş çok az . 2,5 liradan en az olmalı fiyatlar malum. 22 4 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: 1 ocağı beklemesek keşke daha erken çıksa 17 0 Yanıtla
  • Kadir Sahin: 25 kurula alıp 2,5 - 3 liraya kendisi işletecek. Uğraşmaya değmez. 6 1 Yanıtla
  • SERKAN 06: Ne güzel işte avcı toplayıcı kültüre geri dönüyoruz:))) 5 0 Yanıtla
  • recep balcı: kurtarmaz en az 1 TL olması lazım 25 kuruş için kimse kendini yormaz 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli - Son Dakika
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