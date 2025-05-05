Derya Uluğ, yaşadığı tacizi böyle anlattı: Elim ayağım titredi, artık susmayacağım - Son Dakika
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Yaşam

Derya Uluğ, yaşadığı tacizi böyle anlattı: Elim ayağım titredi, artık susmayacağım

Derya Uluğ, yaşadığı tacizi böyle anlattı: Elim ayağım titredi, artık susmayacağım

Derya Uluğ, 1,5 yıldır kendisini ve sevgilisi Asil Gök'ü taciz eden bir kişinin, elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararına rağmen İzmir'deki konserine geldiğini açıkladı. Korku içinde sahne aldığını belirten sanatçı, "Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum" diyerek isyan etti.

05.05.2025 09:34
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Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü sanatçı Derya Uluğ, İzmir'de verdiği konser sonrası yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Uluğ, yaklaşık 1,5 yıldır kendisini ve sevgilisi Asil Gök'ü tehdit ve taciz eden bir şahsın, tüm yasal yaptırımlara rağmen sahnesine kadar geldiğini açıkladı.

"HAYATIMIN EN ZOR SAHNESİNİ YAPTIM"

Sanatçı, şahsın hakkında elektronik kelepçe, uzaklaştırma ve onanmak üzere olan bir hapis cezası bulunduğunu belirterek, "Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Bu şahıs, İzmir'deki konserime gelip dibimize kadar girdi" ifadelerini kullandı.

"KORKU İÇİNDE SAHNE ALDIM"

Konser sırasında eğlenen insanları tedirgin etmemek için büyük bir çaba gösterdiğini söyleyen Uluğ, "Elim ayağım titreyerek, korku içinde sahneyi tamamladım. Tüm yasal kararlara rağmen ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil. Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum" sözleriyle yaşadığı endişeyi dile getirdi.

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Son Dakika Yaşam Derya Uluğ, yaşadığı tacizi böyle anlattı: Elim ayağım titredi, artık susmayacağım - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Narkoz null:
    kimmiş bu vasıfsız tanıyan varmı 2 1 Yanıtla
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