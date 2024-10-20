Doğal Gaz Zehirlenmesi: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

Doğal Gaz Zehirlenmesi: Genç Hayatını Kaybetti

Doğal Gaz Zehirlenmesi: Genç Hayatını Kaybetti

Artvin'in Şavşat ilçesinde doğalgazdan zehirlenen 17 yaşındaki Barış Gümüş hayatını kaybetti.

20.10.2024 23:39
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ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, doğal gazdan zehirlenen Barış Gümüş (17) hayatını kaybetti, babaannesi Bilor Gümüş (70) ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay, ilçenin Yeniköy Mahallesi, Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Barış Gümüş'ten haber alamayan yakınları, yaşadığı apartmanın 5'inci katındaki eve girdi. Aile fertleri, Barış Gümüş ile babaannesi Bilor Gümüş'ün yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekibinin doğal gaz zehirlenmesinden şüphelenilmesi üzerine doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri de eve çağrıldı. Ekiplerin yaptığı ölçümde, evde karbonmonoksit gazı belirlendi. Doğalgazdan zehirlendiği anlaşılan Barış ve Bilor Gümüş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Barış Gümüş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu ağır olan Bilor Gümüş de Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Barış Gümüş'ün cenazesi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DOĞALGAZ ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

İlçede doğalgaz dağıtım şirketi tarafından zehirlenme olayına ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Evde tadilat yapıldığı ve doğalgaz kombi bacasının yaşam alanı içinde bırakıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlk incelemeler sonucunda, tarafımıza bilgi verilmeden yapılan tadilatla balkonun kapatıldığı ve açık alanda bulunması gereken doğal gaz kombi bacasının yaşam alanı içerisinde bırakıldığı tadilat esnasında baca bağlantılarının zarar gördüğü tespit edilmiştir. Hepimizi derinden sarsan bu üzücü olay vesilesiyle, istenmeyen durumlarla karşılaşmamak ve güvenlik riski oluşmasını önlemek için dağıtım şirketinin onayı ve bilgisi dışında doğal gaz kullanımının yapılmamasını, tesisata ve cihazlara sertifikasız ve ehil olmayan kişilerce müdahale edilmemesini, yapılacak her türlü müdahalede ise dağıtım şirketine mutlaka bilgi verilmesinin önemli olduğunu büyük bir hassasiyetle hatırlatırız."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Doğal Gaz Zehirlenmesi: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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