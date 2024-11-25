Dört İlde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi - Son Dakika
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Yaşam

Dört İlde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

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Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas, Kastamonu Bayburt ve Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde okullar bir gün tatil edildi.

25.11.2024 18:12
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Yedi ilde daha okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

SİVAS'TA OKULLAR 1 GÜN DAHA TATİL

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürecek yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti. Şimşek, paylaşımında "Kar yağışının keyfini çıkarmaya devam" ifadesini kullandı.

KASTAMONU'DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Kastamonu'nun Merkez ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkez ilçede kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Bölgemizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Merkez ilçemizde 26 Kasım Salı günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi" ifadelerine yer verildi.

BAYBURT'TA UZATMA KARARI

Bayburt'ta da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime verilen kar tatili bir gün daha uzatıldı. Salı günü de okullar tatil olacak.

Konuya ilişkin Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve ilçelerde 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari İzinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

ADANA TUFANBEYLİ'DE DE UZATILDI

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün eğitime ara verilen ilçede kar ve buzlanma ihtimalinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı 26 Kasım Salı günü de eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

BOLU'DA OKULLAR BİR GÜN DAHA TATİL EDİLDİ

Bolu'da 2 gündür yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde 75 santimetreyi aştı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından okulların 1 daha tatil edildiği açıklandı.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimizde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik

Dört İlde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Dört İlde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • tuba kolyiğit:
    darısı konyaya 4 0 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Sanırım bu sene o sene!.. Kar serpintileri bu dönem fazla olacak gibi.. Meteoroloji öyle diyor.. Haydi hayırlısı 1 0 Yanıtla
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