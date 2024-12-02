Dumanlı Tabiat Parkı\'nda Kar Manzaraları

Yaşam

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda kar yağışının ardından ortaya güzel manzaralar çıktı.

Refahiye ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki, etrafı yüzlerce çam ağacıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı'nda, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekte olan ve yazın yeşilin birçok tonunu barındıran tabiat parkında, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan parkın karla kaplı hali, dronla görüntülendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü parkta oluşan sarkıtlar, ayrı bir güzellik oluşturdu. Yaz aylarında yerli ve yabancı birçok turistin gezmeye geldiği park, kar yağışından sonra da davetlilerini ağırlıyor.