İngiltere'nin Surrey kentinde yaşayan 115 yaşındaki Ethel Caterham, 'dünyanın en yaşlı kadını' ve 'yaşayan en yaşlı insan' ünvanlarını kazandı.
Brezilyalı Inah Canabarro Lucas'ın hayatını kaybetmesinin ardından bu ünvanları devralan Ethel, son 12 yılda bu ünvana ulaşan en genç kişi oldu.
Uzun yaşamının sırrı sorulan Ethel Caterham, "Asla kimseyle tartışmamak, dinlerim ve istediğimi yaparım" cevabını vermiştir.
Ethel'i 'her zaman neşeli ve hayata bağlı' biri olarak tanımlayan komşuları ise uzun yaşamının sırrının 'iyi bir fincan çay ve bolca gülümseme' olduğuna inanıyor.
Son Dakika › Yaşam › Dünyanın en yaşlı insanı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - Son Dakika
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