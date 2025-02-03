Efteni Gölü'nde Hafta Sonu Ziyaretçi Akını - Son Dakika
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Yaşam

Efteni Gölü'nde Hafta Sonu Ziyaretçi Akını

Efteni Gölü\'nde Hafta Sonu Ziyaretçi Akını

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü, İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Büyük Melen Çayı'nın kaynağı olarak ziyaretçilerin ilgisini çekti. 150 tür kuşa ev sahipliği yapan gölde, yerli ve yabancı turistler manzaranın tadını çıkararak hatıra fotoğrafları çektirdi.

03.02.2025 12:50  Güncelleme: 12:53
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DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Büyük Melen Çayı'nın kaynağı olan, ayrıca 150 türden kuşa ev sahipliği yapan Efteni Gölü, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Gölyaka ilçesindeki, Aksu, Asar, Uğur, Küçük Melen suları ile yan derelerin birleşerek İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Büyük Melen Çayı'nı oluşturan Efteni Gölü, ayrıca kuş cenneti olarak biliniyor. Mevsim şartlarına göre her yıl 150 türden kuşa ev sahipliği yapan Efteni Gölü, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bölgede bulunan sazlıkların oluşturduğu manzarayı ve göldeki göçmen kuşları izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, bölgede bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: DHA

İstanbul, Gölyaka, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Efteni Gölü'nde Hafta Sonu Ziyaretçi Akını - Son Dakika

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