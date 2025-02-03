Efteni Gölü\'nde Hafta Sonu Ziyaretçi Akını

Yaşam

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Büyük Melen Çayı'nın kaynağı olan, ayrıca 150 türden kuşa ev sahipliği yapan Efteni Gölü, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Gölyaka ilçesindeki, Aksu, Asar, Uğur, Küçük Melen suları ile yan derelerin birleşerek İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Büyük Melen Çayı'nı oluşturan Efteni Gölü, ayrıca kuş cenneti olarak biliniyor. Mevsim şartlarına göre her yıl 150 türden kuşa ev sahipliği yapan Efteni Gölü, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bölgede bulunan sazlıkların oluşturduğu manzarayı ve göldeki göçmen kuşları izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, bölgede bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,