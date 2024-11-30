Eğribucak Kayalıkları Karla Kaplandı, Mars\'ı Andıran Manzara Ortaya Çıktı

Yaşam

SİVAS kent merkezine 25 kilometre mesafedeki yer alan, kızıl görüntüsü ve doğal yapısı ile bilim insanları tarafından Mars yüzeyine benzetilen Eğribucak Kayalıkları, kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.

Merkeze bağlı Eğribucak ve Arpayazı köyleri arasında yer alan ve yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Eğribucak Kayalıkları, yarı dairesel-oval şekildeki mekanik çözülme sonucu ortaya çıkan kumtaşı topları, geniş bir satıh aşınımı ve parçalanması şeklinde görülen kırgıbayır ve monoklinik kuleleri, tafonileri, çökelleri ve hogbekleri ile jeosit olarak nitelendiriliyor. Coğrafya alanında çalışan bilim insanları tarafından Mars yüzeyine benzetilen kayalıklar, yaz-kış görüntüsüyle doğaseverleri kendisine çekiyor.

DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yüzeyindeki farklı oluşumları ile açık hava müzesini andıran kayalıklar, aynı zamanda ilkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilere yerkürenin tarihi hakkında rehberlik edebilecek özellikleri taşıyor. Yüzeyinde çamur ve kum taşlarının oluşturduğu kızıllık nedeniyle ilgi çeken ve özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin sıklıkla uğradığı yerler arasında bulunan kayalıklarda kar yağışı ile ortaya çıkan manzara, dron ile görüntülendi. Son günlerde etkili olan kar yağışı sonrası geniş bir sahayı kaplayan kayalıkların yüzeyindeki beyaz örtü, kızıl görüntüyle birlikte doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Haber-Kamera Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI SİVAS,