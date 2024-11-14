Elazığ'da 69 Kiloluk Turna Balığı Yakalandı - Son Dakika
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Yaşam

Elazığ'da 69 Kiloluk Turna Balığı Yakalandı

Elazığ\'da 69 Kiloluk Turna Balığı Yakalandı

Karakaya Barajı'nda yakalanan 1.35 metre uzunluğundaki turna balığı, tezgahta ilgi odağı oldu.

14.11.2024 16:47
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ELAZIĞ'da Mehmet Tunç tarafından Karakaya Barajı'nda yakalanan 1 metre 35 santimetre uzunluğunda 69 kiloluk turna balığı, tezgahta ilgi odağı oldu.

Balıkçı Mehmet Tunç, Karakaya Barajı'nda yakaladığı 1 metre 35 santimetre boyunda ve 69 kilo ağırlığındaki turna balığını, balık pazarındaki tezgahında satışa sundu. Görenlerin ilgisini çeken balığın kilosunu 300 TL'den sattığını belirten Tunç, "Bu büyüklükte ve kalitede bir turna balığı çok nadir bulunuyor. Yaklaşık 2-3 ayda bir bu boyutlarda bir balık yakalayabiliyoruz. Genellikle ağları yırtarak kaçan turna balıkları arasında, bu büyüklükte yakalanan balıklar oldukça özeldir" dedi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Elazığ'da 69 Kiloluk Turna Balığı Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 69 Kiloluk Turna Balığı Yakalandı - Son Dakika
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