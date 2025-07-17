Emekli olmayı bekleyenlerin yanıt aradığı soru artık e-Devlet\'te

Milyonlarca çalışan, emekli olduklarında alacakları maaşı merak ederken, e-Devlet üzerinden tahmini emekli maaşı hesaplamasında güncellenmiş zamlı oranlar devreye alındı. SGK ve Bağ-Kur sigortalılarını ilgilendiren bu gelişmeyle birlikte, artık henüz emekli olmamış vatandaşlar da alacakları muhtemel emekli aylığını görebilecek.

%16,67'LİK ZAM HESAPLAMAYA DAHİL EDİLDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 16,67 oranındaki Temmuz zammı, e-Devlet sistemine entegre edilerek tahmini maaş hesaplamalarına yansıtıldı. Bu sayede özellikle 3600 prim gününü tamamlamış ancak henüz emekli olmamış kişiler, maaşlarının ne kadar olabileceğini görebiliyor.

NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Tahmini emekli maaşını öğrenmek isteyenler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" yazarak ilgili hizmete ulaşabiliyor.

MAAŞLAR EN DÜŞÜK AYLIĞIN ALTINA İNMİYOR

Sistemde görünen tahmini maaşlar, mevcut yasal düzenlemeler gereği 16.881 TL olan en düşük emekli aylığının altında görünmüyor. Ancak, kök maaş bilgisi henüz emekli olunmadığı için sistemde yer almıyor. Bu uygulama, çalışanlara emeklilik planlarını daha sağlıklı yapabilme imkânı tanırken, özellikle son dönemde artan geçim sıkıntısı nedeniyle maaş beklentilerinin yakından takip edildiği bir dönemde önemli bir kaynak sunuyor.