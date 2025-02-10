Emre Belözoğlu\'ndan şaşırtan itiraf: Başka biriyle nişanlıyken, eşimi rüyamda gördüm

Yaşam

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Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla ekrana gelen Empati programına konuk oldu.

Özel hayatının yanı sıra kariyerine ilişkin de itiraflarda bulundu. Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu ile evlenmeden yıllar önce eşin, rüyasında gördüğünü, ancak o sırada başka biriyle nişanlı olduğunu söyledi.

"O DÖNEM BAŞKA BİRİYLE NİŞANLIYDIM"

Emre Belözoğlu, Tuğba Belözoğlu'nu ilk kez rüyasında gördüğünü ancak o dönemde başka biriyle nişanlı olduğunu "Tuğba'yı ilk tanıştığımda beyaz gömlek ve siyah pantolon giymişti, aynı görünümle rüyamda da görmüştüm" diye açıkladı.

"YILLAR SONRA O RÜYAYI HATIRLADIM"

Tuğba Belözoğlu ile gerçek hayatta karşılaşan ancak o rüyayı uzun bir süre hatırlamadığını söyleyen Belözoğlu, "Ayağım kırıktı, arabada oturduğum bir süreçte rüyam aklıma geldi. Tanıştığımızın beş ya da altıncı ayıydı. O an fark ettim ki, onu yıllar önce rüyamda görmüşüm" diye konuştu.