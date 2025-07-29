Erciş'te Nesli Tehlikedeki Su Samurları Görüntülendi - Son Dakika
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Yaşam

Erciş'te Nesli Tehlikedeki Su Samurları Görüntülendi

Erciş\'te Nesli Tehlikedeki Su Samurları Görüntülendi
29.07.2025 15:00
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Van'ın Erciş ilçesinde nesli tehlikede olan 2 su samuru cep telefonuyla kaydedildi.

VAN'ın Erciş ilçesindeki Ilıca Çayı'nda nesli tehlike altındaki 2 su samuru, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Ilıca Çayı'nda vatandaşlar, daha çok nehir ve akarsularda yaşayan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurunu gördü. 2 su samurunun dakikalarca çayda yüzmeleri, vatandaş tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Erciş'te Nesli Tehlikedeki Su Samurları Görüntülendi - Son Dakika

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