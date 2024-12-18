Daha önceki bir açıklamasında "Namaz kılmayan öldürülebilir" diyerek dikkatleri üzerine çeken ve hakkında suç duyurusunda bulunulan ilahiyatçı Ebubekir Sifil'den dikkat çeken bir çıkış daha geldi.
Sosyal medyadan kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Ebubekir Sifil'e "Evleneceğimiz zaman kızın annesini öpmek caiz midir?" sorusu yöneltildi. Sifil bu soruya "Erkeğin, eşinin annesinin elini öpmesi caiz değildir. Vücudumuzda bir şey uyanırsa karımız bize haram olur" yanıtını verdi.
Son Dakika › Yaşam › Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt - Son Dakika
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