Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt - Son Dakika
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Yaşam

Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt

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İlahiyatçı Ebubekir Sifil, kendisine yöneltilen ''Evleneceğimiz zaman kızın annesini öpmek caiz midir?'' sorusuna ''Erkeğin, eşinin annesinin elini öpmesi caiz değildir. Vücudumuzda bir şey uyanırsa karımız bize haram olur'' yanıtını verdi.

18.12.2024 11:43  Güncelleme: 11:51
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Daha önceki bir açıklamasında "Namaz kılmayan öldürülebilir" diyerek dikkatleri üzerine çeken ve hakkında suç duyurusunda bulunulan ilahiyatçı Ebubekir Sifil'den dikkat çeken bir çıkış daha geldi.

"VÜCUDUMUZDA BİR ŞEY UYANIRSA..."

Sosyal medyadan kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Ebubekir Sifil'e "Evleneceğimiz zaman kızın annesini öpmek caiz midir?" sorusu yöneltildi. Sifil bu soruya "Erkeğin, eşinin annesinin elini öpmesi caiz değildir. Vücudumuzda bir şey uyanırsa karımız bize haram olur" yanıtını verdi.

Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt

Ebubekir Sifil, Güncel, Yaşam, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • 34 baron04 Kaya:
    bide bu çıktı başımıza lan oda anamız ne hale geldik 111 21 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Neden bu dincilerin aklından cinsel lik hiç çıkmıyor? 86 27 Yanıtla
  • AHMET null:
    sizler gericiliğin dik alası yazık hoca görünümlü cahiller 79 25 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    Senin şerefini 61 22 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    ille işi cinselliğe getiriyor, kitapsizlat 58 18 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    bence doğru bir karar 16 56 Yanıtla
  • null:
    başka bir işiniz kalmadı yani Türkiye böyle kısa konular üzerinde gitsin gelsin senin gibi haber sitesine tüküreyim 59 6 Yanıtla
  • Hasan null:
    Altta yorum yapan dinsiz ve cahil topluluğu var 16 37 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Hoca dogru soyluyo kaynanami sevmiyom bunu gosterrim artik hahahhaa 4 35 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    tövbe tövbe . 33 4 Yanıtla
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