Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt

Yaşam

Trump\'ın Başbakan Trudeau ile ilgili sözleri gündem oldu

Daha önceki bir açıklamasında "Namaz kılmayan öldürülebilir" diyerek dikkatleri üzerine çeken ve hakkında suç duyurusunda bulunulan ilahiyatçı Ebubekir Sifil'den dikkat çeken bir çıkış daha geldi.

"VÜCUDUMUZDA BİR ŞEY UYANIRSA..."

Sosyal medyadan kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Ebubekir Sifil'e "Evleneceğimiz zaman kızın annesini öpmek caiz midir?" sorusu yöneltildi. Sifil bu soruya "Erkeğin, eşinin annesinin elini öpmesi caiz değildir. Vücudumuzda bir şey uyanırsa karımız bize haram olur" yanıtını verdi.