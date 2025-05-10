Erzurum'da Duygu Dolu Anneler Günü Etkinliği - Son Dakika
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Yaşam

Erzurum'da Duygu Dolu Anneler Günü Etkinliği

Erzurum\'da Duygu Dolu Anneler Günü Etkinliği

Nene Hatun Çocuk Evleri'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklar gönüllü annelerine duygusal mesajlar iletti.

10.05.2025 12:29
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ERZURUM Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen 'Anneler Günü' etkinliği davetlileri duygulandırdı. Kurumda yetişen bir genç kızın çiçek verdiği gönüllü annesine, "Benim içimde yarım kalan anne sevgisini bana hissettirdiğin için, bana anne olduğun için sana ne kadar teşekkür etsem az. Seni her şeylerden çok sevdiğimi asla unutma" ifadeleri salondakileri duygulandırdı.

Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe; kurumlarda barındırılan çocuk ve gençler ile onlara annelik eden personel katıldı. Balonlarla süslenen salonda çocuklara annelik eden personelinin gününü kutlayan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "Her çocuğun bir sevgiye, bir güvene ve bir şefkate ihtiyacı vardır. Sizler, bu çocuklarımızın sığındığı bir liman, sıcak bir kucak ve birer rol modelsiniz. Onların 'anne' diye seslendiği, düştüğünde elinden tutan, hasta olduğunda başında bekleyen, başarılarında ilk sarılan sizlersiniz. Sadece görev yapan değil, gönlünü koyan gerçek annelersiniz. Belki biyolojik olarak değil ama yürekten anneliği yaşatan, her bir çocuğumuza sevginin, sabrın ve güvenin ne demek olduğunu öğreten siz kıymetli personelimize minnettarız. Bu özel günde, sadece çiçek değil, yürekler büyütüyorsunuz. Sizlerin varlığı, çocuklarımızın yarınlara umutla bakmasını sağlıyor. Aile olmanın, aidiyetin ve karşılıksız sevginin en güzel örneklerini yaşattığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Tüm annelerin ve annelik duygusunu kalbinde taşıyan siz değerli personelimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

'BANA İYİ GELDİN'

Ellerinde çiçeklerle gönüllü annelerinin günlerini kutlayan çocuklar, yazdıkları mektupları da okudu. Bir genç kız, gözyaşları içinde okuduğu mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Tüloş'um, canım. Biliyorsun ben duygularımı pek dışa aktaramam. Aslında söylemek istediğim çok şey var. Mesela bazen diyor ki keşke senin kızın olsaydım. Çünkü ben öz annemden göremediği birçok şeyi sen de gördüm, hissettim. Sevgin, şefkatin merhametin kısaca bana hissettirdiğin anne sevgisi. Sen benim içimde kanayan yarayı iyileştirdin. Bana iyi geldin. Benim içimde yarım kalan anne sevgisini bana hissettirdiğin için, bana anne olduğun için sana ne kadar teşekkür etsem az. Seni her şeylerden çok sevdiğimi asla unutma. Anneler Günün kutlu olsun güzel kadın."

'İYİ Kİ VARSINIZ'

Mektubu dinleyen Tülay Garipoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı. Garipoğlu, "Bu güzel program için çok teşekkür ediyoruz. Yavrularımıza gerçekten anne şefkatiyle büyütmeye elimizden geldiği kadar çaba gösteriyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki biz sizinleyiz. Sizi çok seviyoruz" dedi. Personel ve çocukların karşılıklı kutlamalarıyla devam eden etkinlikte sanat atölyeleri, ahşap boyama, resim çalışmaları, müzik dinletileri ve eğlenceli oyunlar oynandı. Sevgi, bağlılık ve birlikte vakit geçirme temasının öne çıktığı bu özel günde, Anneler Günü pastası kesilerek kutlamalar taçlandırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Erzurum'da Duygu Dolu Anneler Günü Etkinliği - Son Dakika

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