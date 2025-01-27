Sosyal medyada dini konular hakkında konuşarak kendisini dinleyenleri bilgilendirmek isteyen bir şahıs, "Eşler beraber yıkanabilir mi?" sorusuna verdiği yanıtla tartışmaların odağına oturdu.
Söz konusu videoda, şahsın "Eşlerin beraber duş alması sünnettir arkadaşlar. Sevaptır sevap. Sağ tarafa yazılır" ifadelerini kullanması, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Paylaşılan video, birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Özellikle, şahsın dini konuları bu şekilde yorumlamasına karşı "Abartmayın artık" şeklinde yorumlar yapılırken, bazı kullanıcılar ise bu tür açıklamaların dinin ciddiyetine zarar verdiğini savundu.
Son Dakika › Yaşam › Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti - Son Dakika
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