Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti - Son Dakika
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Yaşam

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

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Dini konularla ilgili kendisini dinleyenleri bilgilendirmek isteyen bir şahıs, ''Eşler beraber yıkanabilir mi?'' sorusuna verdiği yanıtla tepki çekti. ''Eşlerin beraber duş alması sünnettir arkadaşlar. Sevaptır sevap. Sağ tarafa yazılır'' diyen şahsın videosunun altına ''Abartmayın artık'' şeklinde yorumlar yapıldı.

27.01.2025 12:21
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Sosyal medyada dini konular hakkında konuşarak kendisini dinleyenleri bilgilendirmek isteyen bir şahıs, "Eşler beraber yıkanabilir mi?" sorusuna verdiği yanıtla tartışmaların odağına oturdu.

"EŞLERİN BERABER DUŞ ALMASI SÜNNETTİR"

Söz konusu videoda, şahsın "Eşlerin beraber duş alması sünnettir arkadaşlar. Sevaptır sevap. Sağ tarafa yazılır" ifadelerini kullanması, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

"ABARTMAYIN ARTIK"

Paylaşılan video, birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Özellikle, şahsın dini konuları bu şekilde yorumlamasına karşı "Abartmayın artık" şeklinde yorumlar yapılırken, bazı kullanıcılar ise bu tür açıklamaların dinin ciddiyetine zarar verdiğini savundu.

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Hocalar, Toplum, Yaşam, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (58)

  • ferhat eser:
    anaokulu dahil din dersine ağırlık verilmeli çocuklar selamın aleykümü bile bilmiyor neredeyse bu ayıp hepimizin 292 189 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Tuna güler Senin dini vecibelerini yerine getirmen uzaya gitmene engel değil uzaya gitmek için ilaki dinsizmi olmak gerekiyor 424 8 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    sn.hocalar her şey bitti , eşlerin beraber yıkanması kaldı.artık islam dinine zarar vermeyin. 180 192 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    mustafa karaca Hocaların ne anlatmasını arzu ederdiniz adam dinin içinde olan çoğu kişinin bilmediği konuları anlatıyor dinde ayıp olmaz 336 20 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Elin gavuru Uzaya gidiyor yapay zeka yapıyor Biizm derdimize bak 152 163 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Neden sevap olmasın? Ayıp mı haram mı? kucaktan kucağa gezen manken ve oyuncular,nikahsız fuhuş yapan tüm zengin bebelrri ve tüm Müslümanların yaptıklar normal, bu mu tuhaf sizce? 277 36 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Son dakika, Dinkonusu olunca Zorunuzamı gidiyor, Cübbeli şahıs değil kendileri Hoca dır. Eşler beraber yıkanmasında sakınca yoktur. İslam düşmanlığını bırakın artık. 131 122 Yanıtla
  • Murat Çil:
    adamın helali ister duş alır ister evirir çevirir sağ tarafta sağ rahat olun dalın banyoya 149 29 Yanıtla
  • Alparslan:
    konumuz bu oc kulmhakki yenilen ihaleler kara paralar her şey İslam'a uygun bunu mu tartisionuz 82 23 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Atatürk çü DİNDEN Bİ HABERSİN SENİN NEYİNE YORUM YAPMAK 88 17 Yanıtla
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