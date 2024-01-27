Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi

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Yardımseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya başaran Esra Ezmeci ile Yeni Baştan platformu Kurtuluş Platformu tarafından Yılın En Hayırsever Ödülü'ne layık görüldü. Kurtuluş Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kurtuluş, dün canlı yayına katılarak Ezmeci'ye ödülü takdim etti.

"SESSİZ KALMAYAN İZLEYİCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM"

Aile içi olayların işlendiği Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programı, yapılan yardımlarla sık sık gündeme geliyor. Rekor bağışların toplandığı programı Kurtuluş Platformu'ndan Yılın En Hayırsever Ödülü'nü aldı. Canlı yayında Kurtuluş Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kurtuluş'tan ödülü alan Ezmeci, "Hayırseverlerimize, yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz hiç sessiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

PROGRAMA 8 KİLO ALTIN BAĞIŞLANMIŞTI

Beyaz TV'de ekrana gelen Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında, hayırseverler ihtiyaç sahiplerine 100 binlerce lira gönderip dertlere derman oldu. Aydın'dan gelen ve çiftçilikle uğraşan Alim Şanlı kızı Ayşenur ve damadı Emrah'ın çektiği krediler yüzünden 60 bin lira hacizle karşılaştığını söyleyerek yardım istemişti. Şanlı'nın emekli maaşına el konulduğunu öğrenen hayırsever iş insanı İlker Görgülü, programa bağlanarak borcu kapatmıştı.

Programa katılan Muammer Güngör ise 50 bin TL karşılığından 17 yıllık eşinden boşanacağını söyleyince ismini vermek istemeyen bir izleyici "Neşegül Hanım'ın bu adamdan kurtulması için 50 bin lirayı ben ödeyeceğim" diyerek bağışta bulunmuştu.

Bir hayırsever iş insanı ise yıllardır biriktirdiği 8 kilo altınını programına bağışlayarak ihtiyaç sahiplerinin kullanılmasını istemişti.