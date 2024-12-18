Yeni yıldan itibaren nikah ücretlerine zam geliyor. Birçok belediye, söz konusu ücretlere zam yapma kararı aldı.
Kadıköy Belediyesi'nde 2018 yılında belirlenen hafta içi nikah kıyma ücreti 268,5 TL iken, 2025 yılı itibariyle bu rakam yüzde 870 zamla 2 bin 605 TL'ye yükselecek.
Ayrıca, 2024 yılında 705 TL olan aile cüzdanı bedelinin 2025 itibarıyla Yeniden Değerleme Oranı'na göre yaklaşık bin 40 TL'ye çıkması bekleniyor.
Son Dakika › Yaşam › Evlenmek isteyenlere bir masraf daha çıktı: Nikah ücretlerine yüzde 870 zam - Son Dakika
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