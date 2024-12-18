Evlenmek isteyenlere bir masraf daha çıktı: Nikah ücretlerine yüzde 870 zam - Son Dakika
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Yaşam

Evlenmek isteyenlere bir masraf daha çıktı: Nikah ücretlerine yüzde 870 zam

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Yeni yıl ile birlikte nikah ücretlerine zam geliyor. Kadıköy Belediyesi'nde 2018 yılında belirlenen hafta içi nikah kıyma ücreti 268,5 TL iken, 2025 yılı itibariyle bu rakam yüzde 870 zamla 2 bin 605 TL'ye çıkacak.

18.12.2024 21:54  Güncelleme: 22:18
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Yeni yıldan itibaren nikah ücretlerine zam geliyor. Birçok belediye, söz konusu ücretlere zam yapma kararı aldı.

YÜZDE 870 ZAM

Kadıköy Belediyesi'nde 2018 yılında belirlenen hafta içi nikah kıyma ücreti 268,5 TL iken, 2025 yılı itibariyle bu rakam yüzde 870 zamla 2 bin 605 TL'ye yükselecek.

AİLE CÜZDANINA DA ZAM GELİYOR

Ayrıca, 2024 yılında 705 TL olan aile cüzdanı bedelinin 2025 itibarıyla Yeniden Değerleme Oranı'na göre yaklaşık bin 40 TL'ye çıkması bekleniyor.

Evlenmek isteyenlere bir masraf daha çıktı: Nikah ücretlerine yüzde 870 zam

Kadıköy Belediyesi, Ekonomi, Gündem, Kıyma, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Evlenmek isteyenlere bir masraf daha çıktı: Nikah ücretlerine yüzde 870 zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • HKNYLDN:
    Evlilik pahalılaştıkça, Zina ucuzlayacaktır! -Elmalılı Hamdi Yazır 100 3 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    yaparsa akp yapar nereden nereye... 57 21 Yanıtla
    İlhan İnan:
    mal mısın? yapan chp li Kadıköy belediyesi! haberi iyi oku sazan gibi hemen atlama.... 14 12
  • null:
    Evlenmeyi teşfik edecekleri yerde,yaptıklarına bak 56 1 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    zamına koymuşlar ortalığın.. 39 3 Yanıtla
  • Mehmet Tasdemir:
    Daha dün gençlerle buluştuğunda evlenin diyordu birisi... 38 4 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    3 kuruş zam verim 5 katını geri alacaklar vijdansızlar 33 2 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    terbiyesizler 100de 1000 yapsınlar 31 3 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    vazgectim evlenmeyecem 28 5 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    çıkın çıkın gelin ben sizin İmam nikahınızı yapim yeterli zinaya yaklaşmayın ?? 16 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Evlenmek isteyenlere bir masraf daha çıktı: Nikah ücretlerine yüzde 870 zam - Son Dakika
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