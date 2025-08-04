Gazeteci Orhan Atasoy Hayatını Kaybetti

Bir süredir tedavi gören gazeteci Orhan Atasoy, 86 yaşında hayatını kaybetti. Atasoy, bugün Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurladı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, sürekli basın kartı ve 2017 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi 86 yaşındaki Orhan Atasoy, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Evli ve bir kız çocuğu babası olan Atasoy, 2 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Atasoy için bugün Teşvikiye Camii'nde tören düzenlendi. Cenazeye yakınlarının yanı sıra çok sayıda gazeteci, müzisyen ve sanat camiasından isim katıldı. Törende taziyeleri, Atasoy'un eşi Okşan Atasoy ve kızı Heves Atasoy Hadi kabul etti. Atasoy'un cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'AYNI MESLEKTEN OLUP HAYATI PAYLAŞMAK ÇOK GÜZELDİ'

Eşi Okşan Atasoy, "Çok uzun bir evlilik süreci beraber olunca, sevgiler de daha coşkulu oluyor. O coşkulu sürecin içinde sevgiyle devam eden bir beraberlik, meslektaşlık çok güzel bir şey. Aynı meslekten olup hayatı paylaşmak çok çok güzel bir şey. Güzelliğin ardından da belli bir süre sonra ayrılık gerekiyor. Bu ayrılığı da yürekte taşıyarak devam ettirmeye çalışıyorum. Basın dünyasında bizlerin bağları bambaşka. Beraberlik bambaşka. O güzelliği yüreklerde devamını diliyorum" dedi.

'DAKTİLO SESLERİN TAMAMEN BİTTİĞİNİ HİSSEDİNCE İNSAN HÜZÜNLENİYOR'

Orhan Atasoy'un kızı Heves Atasoy Hadi, "Babamla biz uzun bir hastalık süreci geçirdik. O yüzden bunun bir sonu olacağını insan hiç düşünmüyor. Ama elbette bu son geliyor maalesef. Basın camiası içerisinde babam çok sevilen bir kişiydi. Babıali'nin son kalemlerindendi. Ben de Cağaloğlu'nda onunla Hürriyet Gazetesi'ne gide gele büyüdüm. Böyle onun gibi kişiler kaybedince aslında bir dönemin kapandığını, yani o daktilo seslerinin artık tamamen bittiğini hissettikçe insan hüzünleniyor elbette. Ama hayatta böyle bir şey" diye konuştu.