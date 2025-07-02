Gazi Uzman Çavuş Evlenerek Yeni Bir Hayata Başladı

Kilit Hareket bölgesinde terör örgütü tarafından yerleştirilen patlayıcıya basması sonucu iki bacağını da kaybeden ve protez bacakla yaşamını sürdüren Gazi Piyade Uzman Çavuş Emre Bayar (28), Semiha Eroğluer (25) ile evlenip dünya evine girdi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde oturan Piyade Uzman Çavuş Emre Bayar, 21 Nisan 2022 tarihinde görevli olduğu Pençe-Kilit Hareket bölgesinde terör örgütü tarafından yerleştirilen patlayıcıya basması sonucu yaralandı. İki bacağını kaybeden ve protez bacakla yaşamını sürdüren Gazi Bayar, Semiha Eroğluer ile evlenerek dünya evine girdi. Çiftin düğününe kent protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Bayar çifti, düğünde gönüllerince eğlendi.