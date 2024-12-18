Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı - Son Dakika
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Yaşam

Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı

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İmam nikahı sırasında damada ''Bize Kelime-i Şehadet getirebilir misin?'' sorusunu yönelten hoca, gelinden ise Kelime-i Tevhid okumasını istedi. Bu talep karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan gelin, ''Ona daha kolay sordunuz'' diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

18.12.2024 14:26
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Yeni evli çiftin imam nikahı sırasında kayda alınan bir görüntü kısa sürede viral oldu. Görüntülerde nikahı kıyan imam damada "Bize Kelime-i Şehadet getirebilir misin?" sorusunu yöneltti. Damattan istediği cevabı alan imam, bu kez geline dönerek Kelime-i Tevhid okumasını istedi.

"ONA DAHA KOLAY SORDUNUZ"

Bu soru karşısında kısa süreli afallayan gelin, eşine dönerek "Ona daha kolay sordunuz" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı. O anlarda ise ortaya renkli görüntüler çıktı. Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren görüntünün altına çok sayıda yorum yapıldı.

Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı

Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Çil:
    la ilahe illallah muhammedin resulallah yani diyor ki Allah'tan başka tanrı yoktur Muhammed Allah'ın elçisidir 1 0 Yanıtla
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