Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı

Yaşam

Trump\'ın Başbakan Trudeau ile ilgili sözleri gündem oldu

Yeni evli çiftin imam nikahı sırasında kayda alınan bir görüntü kısa sürede viral oldu. Görüntülerde nikahı kıyan imam damada "Bize Kelime-i Şehadet getirebilir misin?" sorusunu yöneltti. Damattan istediği cevabı alan imam, bu kez geline dönerek Kelime-i Tevhid okumasını istedi.

"ONA DAHA KOLAY SORDUNUZ"

Bu soru karşısında kısa süreli afallayan gelin, eşine dönerek "Ona daha kolay sordunuz" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı. O anlarda ise ortaya renkli görüntüler çıktı. Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren görüntünün altına çok sayıda yorum yapıldı.