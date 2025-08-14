Gercüş'te Yaz Kur'an Kursu Kapanış Töreni

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yaz Kur'an kurslarının kapanış programı yapıldı.

Gercüş ilçesinde yaz boyunca devam eden Kur'an kurslarının tamamlanmasını ve çocukların bu süreçteki başarılarını kutlamak amacıyla, kapanış programı düzenlendi. Gercüş Ulu Camiinde düzenlenen Programa, ilçe Kaymakam Muhammed Öztaş, Batman İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Gercüş İlçe Müftüsü Muhammed Faruk Akbaş, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler ve aileleri katıldı. Programın sonunda çocuklara top, kırtasiye malzemesi, tatlı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Programa katılan Gercüş kaymakamı Muhammet Öztaş, "Sizlerin ve bizlerin en hayırlısı Kuran'ı öğrenen ve öğretendir. Sizlerde bu kapıyı araladınız dönem içerisin dede öğrenmiş olduğunuz bilgileri tekrar etmeyi unutmayın. Ben her yerde söylüyorum bunu burada da tekrar söyleyeyim biz insanlık olarak insan olarak aslında ne iş yaparsak yapalım, nerde bulunursak bulunalım amcamız tek bir şey iyi insan olmak burada sizin önünüzdeki Kur'an'ı Kerim en büyük kılavuzu ve rehberidir" dedi.

'1600 ÖĞRENCİMİZ EĞİTİM GÖRDÜ'

Gercüş Ulu Camii imamı Ahmet Sait Ekinci "Bu gün burada toplanmamızın sebebi yaz Kur'an kursların kapanış programını icra etmekteyiz. Gercüş ve çevre köylerinde bulunan bütün çocuklar aileleri Anne babaları ile birlikte gelip toplanmış bulunmaktayız. Bu sene 1600 öğrencimiz yaz Kur'an kurslarında eğitim gördü ve çoğu suda Kur'an-ı kerime geçti. 7 haftadır ders veriyoruz. Bu süreç içerisinde çocuklarımıza ne anlatmışız ne öğretmişiz onlara bu nedenle toplanmışız burada ve bugün en önemlisi açılış programını icra etmekteyiz. Sonbahar ve kış aylarında da çocuklarımız sürekli buraya gelip ders alabilirler biz her zaman çocuklarımızın yanı da olacağız" diye konuştu.

Haber ve kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),