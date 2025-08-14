Gercüş'te Yaz Kur'an Kursu Kapanış Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Gercüş'te Yaz Kur'an Kursu Kapanış Töreni

14.08.2025 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Gercüş'te yaz Kur'an kursları sona erdi, 1600 öğrenciye hediyeler dağıtıldı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yaz Kur'an kurslarının kapanış programı yapıldı.

Gercüş ilçesinde yaz boyunca devam eden Kur'an kurslarının tamamlanmasını ve çocukların bu süreçteki başarılarını kutlamak amacıyla, kapanış programı düzenlendi. Gercüş Ulu Camiinde düzenlenen Programa, ilçe Kaymakam Muhammed Öztaş, Batman İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Gercüş İlçe Müftüsü Muhammed Faruk Akbaş, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler ve aileleri katıldı. Programın sonunda çocuklara top, kırtasiye malzemesi, tatlı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Programa katılan Gercüş kaymakamı Muhammet Öztaş, "Sizlerin ve bizlerin en hayırlısı Kuran'ı öğrenen ve öğretendir. Sizlerde bu kapıyı araladınız dönem içerisin dede öğrenmiş olduğunuz bilgileri tekrar etmeyi unutmayın. Ben her yerde söylüyorum bunu burada da tekrar söyleyeyim biz insanlık olarak insan olarak aslında ne iş yaparsak yapalım, nerde bulunursak bulunalım amcamız tek bir şey iyi insan olmak burada sizin önünüzdeki Kur'an'ı Kerim en büyük kılavuzu ve rehberidir" dedi.

'1600 ÖĞRENCİMİZ EĞİTİM GÖRDÜ'

Gercüş Ulu Camii imamı Ahmet Sait Ekinci "Bu gün burada toplanmamızın sebebi yaz Kur'an kursların kapanış programını icra etmekteyiz. Gercüş ve çevre köylerinde bulunan bütün çocuklar aileleri Anne babaları ile birlikte gelip toplanmış bulunmaktayız. Bu sene 1600 öğrencimiz yaz Kur'an kurslarında eğitim gördü ve çoğu suda Kur'an-ı kerime geçti. 7 haftadır ders veriyoruz. Bu süreç içerisinde çocuklarımıza ne anlatmışız ne öğretmişiz onlara bu nedenle toplanmışız burada ve bugün en önemlisi açılış programını icra etmekteyiz. Sonbahar ve kış aylarında da çocuklarımız sürekli buraya gelip ders alabilirler biz her zaman çocuklarımızın yanı da olacağız" diye konuştu.

Haber ve kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Batman, Gercüş, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gercüş'te Yaz Kur'an Kursu Kapanış Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Yatakta akıl almaz ölüm 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti Yatakta akıl almaz ölüm! 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti
Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü

12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
15:52
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
15:50
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu
"Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
15:49
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
15:44
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:33
Mbaye Diagne resmen Amedspor’da İşte atmak istediği gol sayısı
Mbaye Diagne resmen Amedspor'da! İşte atmak istediği gol sayısı
15:31
Fenerbahçe’ye kötü haber Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
15:29
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
15:29
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 12:40:45. #7.13#
SON DAKİKA: Gercüş'te Yaz Kur'an Kursu Kapanış Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.