Görüntü Türkiye\'den! Vatandaş ucuza yemesin diye hepsini tek tek parçaladı

Türkiye'nin karpuz üretim merkezlerinden Adana'da, üretici bu sezon hayal kırıklığı yaşıyor. Tarlada kilogram fiyatı 1-2 TL'ye kadar gerileyen karpuzlar, üreticinin elinde kaldı. Emeğinin karşılığını alamayan bazı çiftçiler, tepkilerini göstermek için hasat ettikleri karpuzları satmak yerine tarlada parçaladı.

Çiftçiler, artan gübre, mazot ve işçilik maliyetleriyle yetiştirdikleri karpuzun, market raflarında 14-15 TL'ye satılmasına isyan etti. Üretici ile tüketici arasındaki büyük fiyat farkı, hem kamuoyunun hem de çiftçilerin tepkisini çekti.

Adanalı çiftçiler yetkililere çağrıda bulunarak, üreticinin korunması ve aracıların denetlenmesi gerektiğini vurguladı. "Bu şartlarda üretim yapmak imkânsız hale geldi" diyen üreticiler, gelecek sezon için endişeli olduklarını belirtti.