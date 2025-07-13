Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor

Sakarya'da yaklaşık 16 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Kocaali ilçesi dünya genelinde nesli tükenmekte olan kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor.

KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR, KORUMA ALTINDA BULUNUYOR

Özellikle Temmuz-Ağustos aylarında kendiliğinden yetişen ve nesli tükenmekte olan çiçekler, görüntüsü ve kokusuyla ilgi çekiyor. Endemik bitki türü olan kum zambakları Dünya Doğa Koruma Birliğince koruma altına alındı. Plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için de farklı noktalarda uyarı levhaları bulunuyor.

"380 BİN TL GİBİ CİDDİ BİR CEZASI VAR"

Kocaali sakinlerinden Yavuz Selim Din, "Görüntüsüyle kumsallarımızı güzelleştiren kum zambakları açtı. Nadir endemik tür olan bu bitkiler ilçemiz için çok kıymetli. Üzerine basmak, koparmak ya da zarar vermenin 380 bin TL gibi ciddi bir cezası var. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz" dedi.

"VATANDAŞLARIN DİKKATLİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Ergün Zehir ise, "Kum zambakları sahilde açmaya başladı. Belediye ekipleri plajda uyarı levhalarıyla bilgilendirme yapıyor. En büyük ricamız, kum zemine ATV gibi araçlarla girilmemesi. Zambaklar Temmuz başında açıyor, Ağustos sonuna kadar görsel bir şölen sunuyor. Özellikle bu aylarda sahile gelen vatandaşların çok dikkatli olmasını istiyoruz" diye konuştu.