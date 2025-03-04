Hayata gözlerini yuman Edip Akbayram\'ın ekonomi yorumu yeniden gündem oldu

Turgay uysal:

Öncelikle Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun güzel insandım bu söylediklerini hepsi çok doğru ama bu ülkede yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin Vatandaşı olan ben emekliyim çok şükür bana yetiyor diyen bir düşünce var ne diyebiliriz ki güzel yaşamak herkesin hakkı