Hayata gözlerini yuman Edip Akbayram'ın ekonomi yorumu yeniden gündem oldu - Son Dakika
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Yaşam

Hayata gözlerini yuman Edip Akbayram'ın ekonomi yorumu yeniden gündem oldu

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Usta sanatçı Edip Akbayram vefatından önce verdiği bir röportajda ülkedeki ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek ''12.500 TL maaş alan, bir de ev kirası veren adamın ruhsal durumunu düşünebiliyor musunuz? Yaşayan ölüdür o'' ifadelerine yer vermişti.

04.03.2025 11:44
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Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, vefatından önce verdiği son röportajda Türkiye'deki ekonomik sıkıntılara ve halkın geçim derdine dair çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

"YAŞAYAN ÖLÜDÜR O"

Usta sanatçı, özellikle düşük maaşlarla yaşam mücadelesi veren insanlara dikkat çekerek "12.500 TL maaş alan, bir de ev kirası veren adamın ruhsal durumunu düşünebiliyor musunuz? Yaşayan ölüdür o. Kahvaltıda zeytin, peynir, bal, kaymak göremez. Ben ondan dolayı mutsuzum" sözleriyle ekonomik şartların insan psikolojisi üzerindeki etkisini vurgulamıştı. Sanatçının bu sözleri, vefatının ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Hayata gözlerini yuman Edip Akbayram\'ın ekonomi yorumu yeniden gündem oldu

Edip Akbayram, Magazin, Ekonomi, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hayata gözlerini yuman Edip Akbayram'ın ekonomi yorumu yeniden gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ömer Kestek:
    NE VARSA SOLCULARDA VAR BİR TANE AKPLİDEN BU SÖZLERİ DUYAMAZSINIZ ÇÜNKÜ ONLAR YANDAŞLARA YEDİRİR. 170 22 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    helal olsun eskiden beri takip ediyorum Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 138 19 Yanıtla
  • Turgay uysal:
    Öncelikle Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun güzel insandım bu söylediklerini hepsi çok doğru ama bu ülkede yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin Vatandaşı olan ben emekliyim çok şükür bana yetiyor diyen bir düşünce var ne diyebiliriz ki güzel yaşamak herkesin hakkı 110 12 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    İyiler hep erken ölüyor maalesef kötüler de zulüme devam etmek için yasiyor 96 10 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Zekat vermezler ama sabahtan akşama kadar yoksulluk edebiyatı yaparlar. Eee şimdi ne götürdü bu öbür tarafa 23 78 Yanıtla
  • mert çelik:
    cok eskıden bunları soyleyen sanatcılar fıslenıyordu 79 5 Yanıtla
  • Barış null:
    Birtane akpli bas sağlığı dilemedi 68 14 Yanıtla
  • taner uzun:
    Zebani cok uzunyasıyor nedense iyiler çabuk oluyor 51 8 Yanıtla
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