Herkes kim olduğunu merak ediyor! ''Ağır misafirlerimiz var'' deyip kurt sürüsünü evine aldı - Son Dakika
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Yaşam

Herkes kim olduğunu merak ediyor! ''Ağır misafirlerimiz var'' deyip kurt sürüsünü evine aldı

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Bir Türk vatandaşının beslediği kurt sürüsüyle çekip paylaştığı video viral oldu. Herkesin kim olduğunu merak ettiği şahsın karlı havada ''Ağır misafirlerimiz var'' dedikten sonra kapıyı açmasıyla kurt sürüsünün evin içine girip koltuklarda uyuduğu görülüyor.

15.02.2025 15:32
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Soğuk hava koşulları insanları olduğu kadar yaban hayatını da etkilerken, sıra dışı bir olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir vatandaş, beslediği kurt sürüsünü dondurucu soğukta dışarıda bırakmak istemeyerek evine aldı.

"AĞIR MİSAFİRLERİMİZ VAR"

Herkesin kim olduğunu merak ettiği şahsın "Ağır misafirlerimiz var" diyerek kapıyı açmasıyla kurt sürüsünün evin içine girmesi bir oldu. Evde sıcak bir ortamla karşılaşan kurtlar, koltuklarda uyumaya başladı.

"AYAZ İŞİNE BAK KARDEŞİM"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Kurtlar evcilleşmez diye biliyorum ama helal olsun valla", "Ayaz işine bak kardeşim", "Kurt bu kışı da sıcakta geçirmek istiyor", "Soba başında kış geçiren kurt mu olur? Bunlar ayazı çoktan unutmuş", "Valla helal olsun ben evimdeki kedileri bu kadar evcilleştiremedim" şeklinde yorumlar yapıldı.

Herkes kim olduğunu merak ediyor! \'\'Ağır misafirlerimiz var\'\' deyip kurt sürüsünü evine aldı

Hayvanlar, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Herkes kim olduğunu merak ediyor! ''Ağır misafirlerimiz var'' deyip kurt sürüsünü evine aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • halim bölükbaşı:
    haberi yapan arkadaş biraz kendini gelistir bunlar wolf dog 20 6 Yanıtla
  • Osman A:
    Bunlar hayatında kurt görmemiş galiba.Videodakiler köpek ırkı. 10 1 Yanıtla
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