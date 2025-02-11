İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Yaşam

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"Bekir Develi ile Peynir Gemisi" programına konuk olan sunucu, yaşam koçu ve enerji terapisti İkbal Gürpınar, boşanmalardaki artışı değerlendirdi ve evlilik hakkında tavsiyelerde bulundu.

"3 KEZ BOŞANDIM, ALLAH İNSANLARI ANLAMAMI İSTEDİ"

Bekir Develi'nin, "Boşanmaların arttığına katılıyor musun?" sorusuna İkbal Gürpınar, "3 kez evlendim ayrıldım biliyorsun. Çünkü aile danışmanlığında başarılı olabilmem için Allah insanları anlamamı istedi." sözleriyle yanıt verdi.

"VALLAHİ ÇOK İYİ BİR KAYNANAYIM"

Tam sana uygun birini bulmanın neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Gürpınar, "Sana tam denk birini bulman çok mümkün değil. Neredeyse imkansız. O zaman burada orta yolu nasıl bulacağız. Ben onu değiştiririm, ben onu şöyle yaparım, yok." diye konuştu. Gürpınar, "Bize anlattıkları masallarla, hikayelerle ve filmlerle, videolarla kaynana kötü olur. Bunu öğretmişler. Hayır. Ben vallahi çok iyi bir kaynanayım. Hiç karışmam." ifadelerini kullandı.