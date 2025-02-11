İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi - Son Dakika
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Yaşam

İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

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Sunucu, yaşam koçu ve enerji terapisti İkbal Gürpınar, 3 kez evlenip boşanmasının nedenini, "Çünkü aile danışmanlığında başarılı olabilmem için Allah insanları anlamamı istedi." sözleriyle anlattı.

11.02.2025 11:04
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"Bekir Develi ile Peynir Gemisi" programına konuk olan sunucu, yaşam koçu ve enerji terapisti İkbal Gürpınar, boşanmalardaki artışı değerlendirdi ve evlilik hakkında tavsiyelerde bulundu.

"3 KEZ BOŞANDIM, ALLAH İNSANLARI ANLAMAMI İSTEDİ"

Bekir Develi'nin, "Boşanmaların arttığına katılıyor musun?" sorusuna İkbal Gürpınar, "3 kez evlendim ayrıldım biliyorsun. Çünkü aile danışmanlığında başarılı olabilmem için Allah insanları anlamamı istedi." sözleriyle yanıt verdi.

"VALLAHİ ÇOK İYİ BİR KAYNANAYIM"

Tam sana uygun birini bulmanın neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Gürpınar, "Sana tam denk birini bulman çok mümkün değil. Neredeyse imkansız. O zaman burada orta yolu nasıl bulacağız. Ben onu değiştiririm, ben onu şöyle yaparım, yok." diye konuştu. Gürpınar, "Bize anlattıkları masallarla, hikayelerle ve filmlerle, videolarla kaynana kötü olur. Bunu öğretmişler. Hayır. Ben vallahi çok iyi bir kaynanayım. Hiç karışmam." ifadelerini kullandı.

İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

İkbal Gürpınar, Magazin, Enerji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Önder null:
    komik kadin. bunun aklina uyanin aklina s. rsmen süveyş kanlaı ol.us 33 2 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Buda kendini bir şey sanıyor ya vay halimize 16 0 Yanıtla
  • Levent Biran:
    he he herkez yolunda . 15 0 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    sen bence başka şeylerin yolunda sin 3 koca deistirmekte valla Nedim 1 tane yetmemiş 3 tane hayatının geri kalaninda bence 10 tane olur 14 1 Yanıtla
  • Muzaffer Salman:
    Belkide Allah boşandığın insanların , insanları anlamasını istedi 7 0 Yanıtla
  • Behzat:
    bence bir kaç kişiyle daha evlensen tam tanırsın. 4 0 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    3 kez boşanan insan evinden cıkmaması gerekirken çıkıyo Türk halkına akıl verebiliyor canım ülkem 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    bunların hepsi mi fetbaz olur ya 0 0 Yanıtla
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