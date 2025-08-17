İstanbul'da Poyraz Serinliği Plajları Doldurdu - Son Dakika
İstanbul'da Poyraz Serinliği Plajları Doldurdu

17.08.2025 12:50
Poyrazın etkisiyle serinleyen İstanbul'da vatandaşlar plajlara akın etti, aktiviteler başladı.

İSTANBUL'da son günlerde etkili olan poyraz serinlik getirdi. Hafta sonunu değerlendiren vatandaşlar sahil ve plajlara akın etti.

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan poyraz, sıcak havadan bunalanlara serinlik sağladı. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar sahil ve plajlarda yoğunluk oluşturdu. Kimi yürüyüş yaparken, kimi balık tuttu. Sandalyelerini getirenler sevdikleriyle sohbet etti. Plajlarda ise denize girenler keyifli anlar yaşadı.

'BOĞAZ ESİNTİSİ GÜZEL'

Denize giren Cüneyt Taş, "Gayet güzel, hoş. Sıcak yok. Güzel esiyor. Boğaz esintisi güzel yani. Denize girerek çıkartacağımız şimdi, serin havanın tadını. Tek geldim evet. Çocuklar yok şu anda, yazlıktalar. Denize gireceğim. Öğlene doğru da eve giderim. Dinlenirim biraz" dedi.

'DENİZ HAVASI BAŞKA'

Yürüyüş yapan Zeynep Güzengi ise, "Normalde sürekli gelmiyoruz aslında, ama değişiklik olsun diye geldik. Böyle yaz sıcaklarında güzel oluyor deniz. Babamla balık tutmaya geldik. Piknik yapmak istiyoruz ama burada yapmayız. Piknik alanlarında, ormanda yapmayı daha çok seviyoruz. Ama deniz havası başka. Genelde böyle haftadır bir kere gelmeye çalışıyoruz. Çünkü deniz havası iyi geliyor. Babam getirdikçe gelmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, İstanbul, Turizm, Yaşam, Son Dakika

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
