Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki, dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşanmaması için DEKAMER tarafından çeşitli önlemler alınıyor. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu'nda mayıs ayında başlayan yuvalama sayısının 100'e ulaştığını, carettaların iyi beslenerek ürettikleri yumurtaları uygun yerlere bıraktıklarını söyledi.
Son Dakika › Yaşam › İztuzu'nda Caretta Yuvaları 100'e Ulaştı - Son Dakika
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