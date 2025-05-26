İztuzu\'nda Caretta Yuvaları 100\'e Ulaştı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda nesli tükenmekte olan caretta carettaların yuvalama alanı 100'e ulaştı.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki, dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşanmaması için DEKAMER tarafından çeşitli önlemler alınıyor. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu'nda mayıs ayında başlayan yuvalama sayısının 100'e ulaştığını, carettaların iyi beslenerek ürettikleri yumurtaları uygun yerlere bıraktıklarını söyledi.