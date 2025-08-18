Kapadokya\'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü

Kapadokya'da araç kullanan bir sürücü, navigasyonun yönlendirmesiyle yanlış yola girince aracını çıkarmakta güçlük çekti. Yaşadığı anları esprili bir dille paylaşan sürücü, "Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkılır adlı çalışmam" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede ilgi görürken, sürücünün mizahi yaklaşımı sosyal medyada gündem oldu.