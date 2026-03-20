Kar Altında Geleneksel Bayramlaşma

20.03.2026 15:29
Yüksekova'da kar altında köylüler, bayram namazının ardından kapı kapı dolaşarak bayramlaştı.

1) KAR ALTINDA ASIRLIK BAYRAMLAŞMA GELENEĞİ; TOPLU HALDE KAPI KAPI DOLAŞTILAR

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde yaklaşık bir asırdır sürdürülen toplu bayramlaşma geleneği, bu bayramda da kar yağışı altında devam etti. Köylüler, bayram namazının ardından bir araya gelerek kapı kapı gezerek bayramlaştı.

İlçeye bağlı yaklaşık 170 hanenin bulunduğu Köprücük köyünde yaşayan vatandaşlar, kılınan bayram namazının ardından yakınlarının mezarlarını ziyaret edip, dua etti. Ardından belirlenen evlerde bir araya gelen köylüler, birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından köy halkı, kar yağışı altında toplu halde, ev ev dolaşarak tüm haneleri ziyaret edip, bayramlaştı. Gün boyunca süren ziyaretler, öğle ve akşam saatlerinde yine belirlenen evlerde verilen yemeklerle devam edecek. Bir araya gelen köylüler, geçmiş bayramları anarak geleneklerini gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşadı. Köylüler, bayramlaşmak için gittikleri evlerde zaman zaman şeker kuyruğuna da girdi.

'KAPI KAPI DOLAŞARAK BAYRAMLAŞIYORUZ'

Köprücük köyü Muhtarı Atakan Açıkel, "Bayramlarımız bir gelenek haline geldi. Kar kış, yağmur çamur demeden kapı kapı dolaşarak bayramlaşıyoruz. Yıllardır köyümüzde bu gelenek devam ediyor. Sabah saatlerinde camide bayram namazı kıldıktan sonra mezarlık ziyaretlerin ardından önce büyükleri ve hastaları ziyaret edip, daha sonra toplu şekilde ev ev kapı kapı dolaşıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yüksekova, Yaşam, Son Dakika

