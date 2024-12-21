Kartpostallar Tarihe Karışıyor: Niğde\'de Kırtasiyeci Erhan Erdil İfadeleriyle Geçmişi Anlattı

Yaşam

YILBAŞI, bayram ve doğum günü gibi özel günlerde insanların birbirlerine gönderdiği, genellikle kırtasiye önlerinde satılan kartpostallar, gelişen teknoloji ile tarihe karıştı. Niğde 'de 33 yıllık kırtasiyeci Erhan Erdil, "En son ne zaman sattığımı bile hatırlamıyorum, o derece ilgi görmüyor. Okullardan bazen öğrenciler geliyor; ödev için alıyorlar" dedi.

Cep telefonu kullanımı ve mesajlaşmanın yaygınlaşması ile eski yılların vazgeçilmezi kartpostallar unutulmaya yüz tuttu. Akıllı telefonların yaygınlaşması ve görüntülü görüşmenin başlamasıyla da tamamen ortadan kalktı. Niğde'de 33 yıllık kırtasiyeci Erhan Erdil, geçmiş yıllarda yetiştirmekte zorlandıkları kartpostalların şimdi 5 liradan bile alıcı bulamadığını söyledi. Erdil, "Eskiden bu dönemlerde, yılbaşına sayılı günler kala kartpostallar kapışılırdı. En son ne zaman sattığımı bile hatırlamıyorum, o derece ilgi görmüyor. Okullardan bazen öğrenciler geliyor; ödev için alıyorlar. Ömrün olduğunca iş yerimde bu geleneği yaşatmaya ve kartpostal satmaya devam edeceğim" dedi.

'ESKİYE DÖNÜŞÜN YAŞANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Niğde'de sadece kendisinin kartpostal sattığını anlatan Erdil, "Artık insanlar her şeyi internet üzerinden yapıyor. Artık hiçbir kitabevinde kartpostal satışı yapılmıyor. Kartpostal artık tamamıyla tarih oldu. Her şeyde bir öze dönüş olduğu gibi kartpostalda da yıllar sonra eskiye dönüşün yaşanacağını düşünüyorum. Eskiden iş yerimizin önüne açtığımız kartpostal standına insanların da ilgisi yoğundu, çok tercih ediliyordu. Aslında kartpostallar bir kentin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Bir kente bir turist veya bir yabancı geldiğinde ilk olarak kartpostal alırdı. Ayrıca aldıkları çok sayıda kartpostalları ülkesine götürürdü. Teknolojinin gelişimi ile bu gelenek de yok olup, gitti" diye konuştu.