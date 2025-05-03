Kıbrıs Gazisi Terk Edilen Mahalleyi Bekliyor

1) KIBRIS GAZİSİ, 35 YILDIR YATALAK OĞLU İÇİN TERK EDİLEN MAHALLEYİ BEKLİYOR

KAYSERİ'de, Kıbrıs gazisi Ali Altun (76) ve doğuştan yatalak engelli oğlu Kemal Altun (35), Kızılırmak Nehri üzerinde inşa edilen Yamula Barajı'nın faaliyete geçmesi ile birlikte bir kısmı su altında kaldığı için terk edilen Taşhan Mahallesi'nde yalnız yaşıyor. Mahallenin sular altında kalmadan önce 250 hanenin yaşadığını belirten Ali Altun, "Yatağa bağımlı bir oğlum var. 35 senedir onun için bu köyü bekliyorum. Oğlum yıllardır yatalak olduğu için köy hayatı iyi geliyor. Köy suyun karşı tarafına taşındı. Ben ölünce eski köyümüz tamamen bitecek. Sadece benim çocuğumun özel durumunda dolayı burada kalıyorum" dedi.

Kocasinan ilçesindeki Taşhan Mahallesi'nin bir kısmı, 2003 yılında Kızılırmak Nehri üzerinde inşa edilip hizmet vermeye başlayan Yamula Barajı'nın su tutması ile birlikte sular altında kaldı. Mahallenin su altında kalması sonucu hane sahiplerinin bazıları kent merkezine göç ederken, bir kısmı da sular altında kalan mahallenin karşısına kurulan yeni yerleşim alanına taşındı. Kıbrıs gazisi 3 çocuk babası Ali Altun ise, 35 yaşındaki doğuştan yatalak oğlunun şehir merkezinde rahat edememesi nedeniyle 250 hanenin olduğu ancak zamanla bir çok evin yıkıldığı eski Taşhan Mahallesi'nde kalmaya devam etti. 30 yıldır tek başına terk edilen mahallesini bekleyen Kıbrıs gazisi Altun, kendisinden sonra mahallenin tamamen yok olmamasını ve gelecek nesillere aktarılmasını istiyor.

'ISSIZ KÖYÜ BEKLİYORUM'

35 senedir mahalleyi terk etmediğini söyleyen Ali Altun, "Yatağa bağımlı bir oğlum var. 35 senedir onun için bu köyü bekliyorum. Açık havada rahat ediyor diye bu ıssız köyü bekliyorum. Burada doğdum, burada büyüdüm. Burada öleceğim. Oğlum yıllardır yatalak olduğu için köy hayatı iyi geliyor. Açlık ya da susuzluğunu bilemiyor. Sadece nefes alıyor. Bir de gözümüze bakıyor. Köy suyun karşı tarafına taşındı. Ben ölünce eski köyümüz tamamen bitecek. Sadece benim çocuğumun özel durumunda dolayı burada kalıyorum" diye konuştu.

'ESKİ KÖY EVLERİNİN YAŞATILMASINI İSTİYORUM'

Terk edilen mahallenin fotoğraf sanatçılarının uğrak noktası olduğunu da belirten Altun, "Köye gelenler şaşırıyor. Issız bir köyde sadece bizim yaşadığımızı görünce daha çok şaşırıyorlar. Eski köy halkından da buraya gelip gezmek isteyenler oluyor. Onlara da dedelerinin evlerini, mezarlarını gösteriyorum. Evlerin bir çoğu bakımsızlıktan yıkılıyor. Bu bölgedeki eski köy evlerinin yaşatılmasını istiyorum. Gündüz geziyorum. Oğlum katı yemek yiyemediği için bu bölgede inek besliyorum. Onunla ilgileniyorum. Bana 24 saat az geliyor Ama, eşim komşu olmadığı için evden dışarı çıkamıyor. Televizyondan başka hiç ses duymuyor. Bir kişi hacca götürmek istedi ben de oğlumun durumundan dolayı bırakıp gidemedim. Vali bey, belediye başkanlarımız ramazan ayında iftar gibi ya da bazı özel günlerde bir çok programa davet etti. Ama, ben evladımı bırakıp hiç birine katılamadım. İhtiyaçlarımız için şehir merkezinde olan bir oğlum gidip bana yardımcı oluyor. Yine bölgedeki bir balık çiftliğinden arkadaşlar sağolsunlar yardımcı oluyor. Hiç bir yere gidemiyorum. Ama, çok şükür bir sıkıntımız yok. Allah devlete zeval vermesin" ifadelerini kullandı.