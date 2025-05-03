Kıbrıs Gazisi Terk Edilen Mahalleyi Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Kıbrıs Gazisi Terk Edilen Mahalleyi Bekliyor

Yatalak oğlu için 35 yıldır terk edilen köyde yaşayan Kıbrıs gazisi Ali Altun, köyün yaşatılmasını istiyor.

03.05.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) KIBRIS GAZİSİ, 35 YILDIR YATALAK OĞLU İÇİN TERK EDİLEN MAHALLEYİ BEKLİYOR

KAYSERİ'de, Kıbrıs gazisi Ali Altun (76) ve doğuştan yatalak engelli oğlu Kemal Altun (35), Kızılırmak Nehri üzerinde inşa edilen Yamula Barajı'nın faaliyete geçmesi ile birlikte bir kısmı su altında kaldığı için terk edilen Taşhan Mahallesi'nde yalnız yaşıyor. Mahallenin sular altında kalmadan önce 250 hanenin yaşadığını belirten Ali Altun, "Yatağa bağımlı bir oğlum var. 35 senedir onun için bu köyü bekliyorum. Oğlum yıllardır yatalak olduğu için köy hayatı iyi geliyor. Köy suyun karşı tarafına taşındı. Ben ölünce eski köyümüz tamamen bitecek. Sadece benim çocuğumun özel durumunda dolayı burada kalıyorum" dedi.

Kocasinan ilçesindeki Taşhan Mahallesi'nin bir kısmı, 2003 yılında Kızılırmak Nehri üzerinde inşa edilip hizmet vermeye başlayan Yamula Barajı'nın su tutması ile birlikte sular altında kaldı. Mahallenin su altında kalması sonucu hane sahiplerinin bazıları kent merkezine göç ederken, bir kısmı da sular altında kalan mahallenin karşısına kurulan yeni yerleşim alanına taşındı. Kıbrıs gazisi 3 çocuk babası Ali Altun ise, 35 yaşındaki doğuştan yatalak oğlunun şehir merkezinde rahat edememesi nedeniyle 250 hanenin olduğu ancak zamanla bir çok evin yıkıldığı eski Taşhan Mahallesi'nde kalmaya devam etti. 30 yıldır tek başına terk edilen mahallesini bekleyen Kıbrıs gazisi Altun, kendisinden sonra mahallenin tamamen yok olmamasını ve gelecek nesillere aktarılmasını istiyor.

'ISSIZ KÖYÜ BEKLİYORUM'

35 senedir mahalleyi terk etmediğini söyleyen Ali Altun, "Yatağa bağımlı bir oğlum var. 35 senedir onun için bu köyü bekliyorum. Açık havada rahat ediyor diye bu ıssız köyü bekliyorum. Burada doğdum, burada büyüdüm. Burada öleceğim. Oğlum yıllardır yatalak olduğu için köy hayatı iyi geliyor. Açlık ya da susuzluğunu bilemiyor. Sadece nefes alıyor. Bir de gözümüze bakıyor. Köy suyun karşı tarafına taşındı. Ben ölünce eski köyümüz tamamen bitecek. Sadece benim çocuğumun özel durumunda dolayı burada kalıyorum" diye konuştu.

'ESKİ KÖY EVLERİNİN YAŞATILMASINI İSTİYORUM'

Terk edilen mahallenin fotoğraf sanatçılarının uğrak noktası olduğunu da belirten Altun, "Köye gelenler şaşırıyor. Issız bir köyde sadece bizim yaşadığımızı görünce daha çok şaşırıyorlar. Eski köy halkından da buraya gelip gezmek isteyenler oluyor. Onlara da dedelerinin evlerini, mezarlarını gösteriyorum. Evlerin bir çoğu bakımsızlıktan yıkılıyor. Bu bölgedeki eski köy evlerinin yaşatılmasını istiyorum. Gündüz geziyorum. Oğlum katı yemek yiyemediği için bu bölgede inek besliyorum. Onunla ilgileniyorum. Bana 24 saat az geliyor Ama, eşim komşu olmadığı için evden dışarı çıkamıyor. Televizyondan başka hiç ses duymuyor. Bir kişi hacca götürmek istedi ben de oğlumun durumundan dolayı bırakıp gidemedim. Vali bey, belediye başkanlarımız ramazan ayında iftar gibi ya da bazı özel günlerde bir çok programa davet etti. Ama, ben evladımı bırakıp hiç birine katılamadım. İhtiyaçlarımız için şehir merkezinde olan bir oğlum gidip bana yardımcı oluyor. Yine bölgedeki bir balık çiftliğinden arkadaşlar sağolsunlar yardımcı oluyor. Hiç bir yere gidemiyorum. Ama, çok şükür bir sıkıntımız yok. Allah devlete zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ali Altun, 3-sayfa, Kıbrıs, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kıbrıs Gazisi Terk Edilen Mahalleyi Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:33:56. #7.12#
SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi Terk Edilen Mahalleyi Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.