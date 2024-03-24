"Kim Milyoner Olmak İster?"de 5 milyon liralık büyük ödül sorusu açıldı

"Kim Milyoner Olmak İster?"de yarışan bir yarışmacı, 5 milyon liralık soruyu açtırdı. Soruya doğru yanıt veren yarışmacı, 5 milyon liralık büyük ödülün sahibi oldu.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?"e 19 yaşındaki genç yarışmacı Berk Göktaş konuk oldu.
Geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki genç yarışmacı Berk Göktaş'ın performansı, göz doldurmuştu. Bu hafta büyük ödül olan 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan yarışmacı, soruyu yanıtladı.
İşte "Kim Milyoner Olmak İster?"deki 5 milyonluk soru:
"Bakara Suresi'nde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?"
a) Mercimek
b) Soğan
c) Nohut
d) Sarımsak
Cevap: C şıkkı
Yarışmacı Berk Göktaş, final sorusuna doğru yanıt vererek 5 milyon liranın sahibi oldu.
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