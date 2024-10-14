Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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Yaşam

Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürün satan firmaları deşifre etmesinin ardından ülke gündeminin zirvesine oturan marka Köfteci Yusuf'a giden bir vatandaş, reyondaki etlerin tükendiğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

14.10.2024 13:55  Güncelleme: 14:00
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği denetimler sonrasında Köfteci Yusuf'un Bursa'daki şubesinde 1000/1 oranında domuz eti karışımı tespit edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Tartışmalar devam ederken firmanın domuz eti kullanmadığına kanaat getiren bazı vatandaşlar, şubelere gidip alışveriş yaparak desteklerini sürdürüyor.

"O KADAR SATIŞ YAPMIŞLAR Kİ..."

Son olarak firmanın şubelerinden birine giden kadın, reyondaki etlerin tükendiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Normalde kilosu 500 TL olan kıymayı 390 TL'ye alan kadın, diğer etlerin tamamen tükendiğini belirterek "O kadar satış yapmışlar ki dana eti ve kuzu kemiği kalmamış. Halk sahip çıkıyor. Şuanda bana en iyi etten çektiler" dedi.

Köfteci Yusuf\'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Köfteci Yusuf, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (77)

  • ferhat eser:
    inadına mc donalds inadına Burger King inadına star bucks 50 589 Yanıtla
  • Furkan Solak:
    Tezgahı boşalt, video çekip paylaşması için birini gönder. Satışlar devam ediyor güzel algı:) böyle olmuş olabilir. 115 293 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    yerli markamızı size yedirmeyiz boşuna ugrasmayın 333 56 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    At eşek domuz eti yedirdiğini kabul eden McDonald's burger king vb markaların en büyük yerli rakibi köfteci yusuf. yabancı ortak almadıgı vb nedenlerden dolayı piyasadan silinmek isteniyor. marka değeri sabote ediliyor. 297 23 Yanıtla
  • Yusuf Kaplan:
    Yedirmeyiz siyonistlere köftecimizi 217 22 Yanıtla
  • Sofia Willim:
    Allah akıl fikir versin Türk halkına 95 142 Yanıtla
  • Bülent Bekler:
    bu adamin arası açılmış bazı kişilerle onun icin ugrasiliyor bence yada birileerinle ters düştü 154 10 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ekepe umduğunu bulamadı 86 45 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    Eski bir köfteci olarak sadece pişmiş üründe kullanmıştır kıvam vermesi için köfte büzüşmesin diye. Neyse ben yemedim Allah'tan 16 83 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    daha iyi iş yaptığına inanıyorum yusufun 86 9 Yanıtla
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