Kreşte Havuzda Boğulma Tehlikesi: Berra Hayatını Kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kreşte havuz etkinliği sırasında suda havale geçirerek boğulma tehlikesi yaşayan ve tedavi gördüğü hastanede 7 gün sora hayatını kaybeden Berra Dizi (4) toprağa verildi.

İnegöl ilçesinde yaşanan olay, 12 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşte düzenlenen yüzme etkinliği için havuza giren Berra Dizi, havale nöbeti geçirdi. Küçük kız, su içinde fenalaşınca öğretmenleri tarafından fark edilerek sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Berra, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz çocuk, dün yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin 7'nci günü doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Berra'nın cenazesi bugün ikindi vakti İnegöl'de İsaören Kent Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Berra Dizi'nin ölümüyle ilgili soruşturma İnegöl Cumhuriyet Başsavcılğı'nca sürdürülüyor.