Kurtları Kürekle Kovaladı

Kurtları Kürekle Kovaladı
05.03.2026 18:19
Kars'ta Salih Uzgur, bahçesine giren kurtları köpeklere saldırırken kürekle kovaladı.

KARS'ın Susuz ilçesinde Salih Uzgur (37), bahçeye girip, köpeklere saldıran kurtları, kürekle kovaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Susuz ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan 2 çocuk babası Salih Uzgur (37), ahırda çalıştığı sırada, bahçeye giren kurtların köpeklere saldırdığını fark etti. Uzgur, eline kürek alıp, kurtları kovalamaya başladı. Kurtlar bahçe dışına çıkarken; Uzgur'un kürekle kurtları kovaladığı anlar, evin bahçesindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

'HİÇ KORKMADIM'

Salih Uzgur, "Saat 23.00 sularında ahıra geldim, hayvanların altını temizledim. O sırada baktım köpekler havlıyor, çok huysuzlar. İki kurt, bizim büyük köpekle boğuşuyor, diğeri ise yavru köpeği ağzına alıp götürüyordu. Hemen elime küreği aldım; o sırada kurt, yavru köpeği ağzından bıraktı. Onları kovalarken ayağım kaydı, yere düştüm. Kovaladım, kaçıp gittiler. Hiç korkmadım. Her gün gördüğümüz hayvanlar. Çevrede her zaman görüyorum. Kapıya ilk defa geldiler. Köpeği öyle görünce hiçbir şey hissetmedim. Köpekleri kurtardım, kurtlar da kaçıp gittiler" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Kurtları Kürekle Kovaladı - Son Dakika

