Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada - Son Dakika
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Yaşam

Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada

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Kastamonu-Çankırı arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda bir doğa sever, kurumuş bir ağaç kütüğünün içinde beklenmedik bir keşif yaptı. Kütüğü açan kişi, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bu olay, doğanın gizemli ve beklenmedik sürprizlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

17.08.2024 10:55  Güncelleme: 11:00
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Arıcılığın yaygın olarak yapıldığı Kastamonu'nun Ilgaz Dağı'nda zaman zaman kovanlardan kaçan arılar, yerleşim yerlerine uzak bölgelerdeki kayalıkların içine ya da ağaçların kovuklarına yuva yaparak bal üretiyor. Kovandan kaçan arılar bu sefer devrilmiş bir ağacı bal kovanına çevirerek içini balla doldurdu.

"ŞUNUN GÜZELLİĞİNE BAKIN"

Arılan bal ile doldurduğu kütüğü bulan vatandaş, o anları kayda alarak sosyal medyadan paylaştı. Kütüğü eliyle açan kişi, o anlarda "İnanılmaz. Şunun güzelliğine bakın. Kütüğü tamamen doldurmuşlar" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

"500 BİN TL VAR ORADA"

Görüntünün altına "Bal budur diğer yediklerimiz şeker su", "Hepsini almayın, arılara da kalsın", "Bunlar doğal şifa deposu", "500 bin TL var orada" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada

Ilgaz Dağı, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: Bu adam ne saçmalıyor, her ağaç kütüğünün içinde bal var sonuçta. Sanki özel birşey bulmuş tövbe tövbe 3 44 Yanıtla
  • ToR null: Arı kovanı bu kesim noktalarından çok rahat anlaşılıyor, bizimde vardı. 5 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Ferhat Eser sondakikanın ikoni olaçaksın herkes ile örüşlerin hep nasıl ayrı çıkabilir. 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada - Son Dakika
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