Londra Merkezli Kozmetik Markası 'Temiz Güzellik Hareketi' Başlatıyor - Son Dakika
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Londra Merkezli Kozmetik Markası 'Temiz Güzellik Hareketi' Başlatıyor

Londra Merkezli Kozmetik Markası \'Temiz Güzellik Hareketi\' Başlatıyor

Londra merkezli kozmetik markası Sophie Cosmetics London, temiz güzellik anlayışını yaygınlaştırmak için harekete geçti. Kreatif Direktörü Oyuncu Serel Yereli'nin de kadrosunda bulunduğu marka, plastik ve toksik maddelerle dolu kozmetiklere alternatif olarak, zararsız ve etkili içerikli ürünler sunuyor. Marka, İngiltere'nin modern teknolojisiyle Türkiye'nin zengin doğal kaynaklarını birleştiriyor.

31.01.2025 16:05
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Kreatif Direktörü Oyuncu Serel Yereli'nin de kadrosunda yer aldığı Londra merkezli kozmetik markası Sophie Cosmetics London ise plastik ve toksik maddelerle dolu kozmetiklere karşı alternatif bir çözüm sunarak, 'temiz güzellik' anlayışını yaygınlaştırıyor. Yereli, "Doğal, ışıltılı ve sağlıklı bir güzellik anlayışını ürünlerle destekleyerek, cilde veya vücuda zarar verebilecek toksik maddelerden uzak, etkili ve temiz içerikli geniş bir yelpaze sunuyoruz" dedi.

Toksik ve zararlı maddeler içeren kozmetik ürünlere ilişkin değerlendirmede bulunan markanın Kreatif Direktörü Yereli, "Güzelleşmek ve cildimizi beslemek için kullandığımız birçok kozmetik ürün, aslında tehlikeli maddeler içeriyor. Cilt yoluyla vücudumuza giren bu toksik maddeler, hormonal dengesizliklerden farklı hastalıklara kadar çeşitli riskler barındırıyor. Biz de bu durumu engellemek için harekete geçtik. Ciltteki nemsizlik, cilt tonu eşitsizliği, yorgunluk belirtileri ve kötü yaşlanma etkilerine karşı etkili ve zararsız içerikler sunarak temiz kozmetik algısını destekliyoruz" diye konuştu.

'SAĞLIKLI, TOKSİK OLMAYAN GÜZELLİK ANLAYIŞINI YAYGINLAŞTIRIYORUZ'

Sağlıklı, toksik olmayan bir güzellik anlayışını yaygınlaştırmak için çalıştıklarını aktaran Yereli, "Londra'da doğmuş Akdenizli organizasyon olarak, İngiltere'nin modern teknolojisiyle Türkiye'nin zengin doğal kaynaklarını birleştiriyoruz. Akdeniz florasının en zengin olduğu ülkemizle kurduğumuz bağ, bize eşsiz bir ilham kaynağı oluyor. Ayrıca, etik değerlere sıkı sıkıya bağlı bilim insanlarıyla çalışıyoruz. Global trendleri takip ederken, doğru bildiğimiz yoldan sapmayacak cesarete ve özgürlüğe sahibiz. Bu doğrultuda gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Amacımız, sağlıklı, toksik olmayan bir güzellik anlayışı için global çapta farkındalık oluşturmak. Türkiye'nin doğal zenginliklerini öncelikle kendi halkımıza, ardından tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de İngiliz bir ekibin ve Britanya'nın teknolojik imkanlarından faydalanıyoruz. Tüm çalışanlarımız da laboratuvar süreçleri hakkında düzenli eğitim alıyor. Ayrıca, iki ülke arasında bir bilgi köprüsü kurarak kültürel ve teknik bilgi alışverişinde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'GELİRLERİMİZİN BİR KISMINI DOĞAYA VE HAYVANLARA AYIRIYORUZ'

Sağlıklı kozmetik pazarına 5 ürünle girmelerinin ardından hızlı bir ivme yakaladıklarına dikkat çeken Yereli, "Ürünlerimiz hakkında kısa sürede olumlu geribildirimler aldık. Marka yüzümüz olan Berrin Keklikler ile çalışmalarımızı sürdürerek başarılı adımlar atmaya devam etmekteyiz. Bu başarının rüzgarıyla uzmanlık alanımız olan yaşlılık karşıtı ürünlerimiz haricinde, yakın zamanda, spesifik cilt sorunlarına yönelik çözümlerde geliştirmeyi hedefliyoruz. Her bir cilt problemi için özel ve etkili içeriklerle, tamamen kişiselleştirilmiş ürünler üretmeyi planlıyoruz. Bunların tümü birbiri üzerine katmanlanabilir ürünler olacak. Tüm varlıkların eşit haklara sahip olduğu bir dünya vizyonuyla, insan ve doğa arasında köprüler kuruyoruz. Markamızın gelirlerinin yüzde 2'sini sokak hayvanlarını besleme ve barındırma, ayrıca ağaçlandırma projelerine ayırıyoruz. Sürdürülebilir içerikler ve doğa dostu üretim süreçlerimizle çevreye duyarlı bir marka olarak hareket ediyoruz. Gelecek dönemde de etik değerlerimize ve doğaya bağlılığımızla doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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