Jaas Eğitmeni ve Theta Healing Merve Evirgen, Haberler.com'da Meltem Şarkışlalı'nın konuğu olarak bilinçaltının gücü ve doğru düşünce biçimi üzerine değerlendirmelerde bulundu. İlişkilerde alma-verme dengesinin önemine dikkat çeken Evirgen, negatif düşüncelerden arınarak hayatımızı daha bilinçli bir şekilde yönlendirebileceğimizi ifade etti.
Merve Evirgen, insan ilişkilerinde dengenin korunmasının kritik bir unsur olduğunu belirterek, "Yaşadığımız ilişkileri alma-verme dengesi sağlayarak ilerletmemiz gerekiyor" dedi. Bir ilişkide taraflardan birinin sürekli vermesi veya sürekli alması durumunda dengenin bozulduğunu ve bunun ilişkilerde sorunlara yol açtığını vurguladı.
Bilinçaltının hayatımıza doğrudan etki ettiğini belirten Evirgen, hücrelerimizde kayıtlı olan bilgilerin yaydığı titreşimin, çevremizle rezonansa girdiğini ifade etti. "Bedenimiz, hücrelerimizde hangi bilgiler kayıtlıysa, titreşim yayıyor ve bizim rezonans alanımız o oluyor" diyen Evirgen, bilinçaltındaki olumsuz düşüncelerin fark edilerek dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.
Pozitif düşüncenin ve doğru yaratım sürecinin önemine değinen Evirgen, "Doğru yaratım yaparsak, doğru dua edersek istediğimiz her şey mümkün olabilir" dedi. Negatif düşüncelerin insanı aşağıya çektiğini ifade eden Evirgen, bilinçli farkındalıkla hareket ederek hayatımızda olumlu değişimler yaratabileceğimizi belirtti.
Son Dakika › Yaşam › Merve Evirgen: Yaşadığımız ilişkileri alma-verme dengesiyle ilerletmeliyiz - Son Dakika
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