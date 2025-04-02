Merve Evirgen: Yaşadığımız ilişkileri alma-verme dengesiyle ilerletmeliyiz - Son Dakika
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Yaşam

Merve Evirgen: Yaşadığımız ilişkileri alma-verme dengesiyle ilerletmeliyiz

Merve Evirgen: Yaşadığımız ilişkileri alma-verme dengesiyle ilerletmeliyiz

Jaas Eğitmeni ve Theta Healing Merve Evirgen, Haberler.com'da Meltem Şarkışlalı'nın konuğu oldu. Bilinçaltının hayatımıza etkileri, ilişkilerde dengeyi sağlama yolları ve doğru düşünce biçiminin önemine dair açıklamalarda bulunan Evirgen, insan ilişkilerinde alma-verme dengesinin korunması gerektiğini belirtti.

02.04.2025 09:09
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Jaas Eğitmeni ve Theta Healing Merve Evirgen, Haberler.com'da Meltem Şarkışlalı'nın konuğu olarak bilinçaltının gücü ve doğru düşünce biçimi üzerine değerlendirmelerde bulundu. İlişkilerde alma-verme dengesinin önemine dikkat çeken Evirgen, negatif düşüncelerden arınarak hayatımızı daha bilinçli bir şekilde yönlendirebileceğimizi ifade etti.

"YAŞADIĞIMIZ İLİŞKİLERİ ALMA-VERME DENGESİ SAĞLAYARAK İLERLETMELİYİZ"

Merve Evirgen, insan ilişkilerinde dengenin korunmasının kritik bir unsur olduğunu belirterek, "Yaşadığımız ilişkileri alma-verme dengesi sağlayarak ilerletmemiz gerekiyor" dedi. Bir ilişkide taraflardan birinin sürekli vermesi veya sürekli alması durumunda dengenin bozulduğunu ve bunun ilişkilerde sorunlara yol açtığını vurguladı.

"BİLİNÇALTIMIZDA KAYITLI OLAN BİLGİLER, HAYATIMIZA YÖN VERİYOR"

Bilinçaltının hayatımıza doğrudan etki ettiğini belirten Evirgen, hücrelerimizde kayıtlı olan bilgilerin yaydığı titreşimin, çevremizle rezonansa girdiğini ifade etti. "Bedenimiz, hücrelerimizde hangi bilgiler kayıtlıysa, titreşim yayıyor ve bizim rezonans alanımız o oluyor" diyen Evirgen, bilinçaltındaki olumsuz düşüncelerin fark edilerek dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

"DOĞRU YARATIM VE DUA, HAYATIMIZI ŞEKİLLENDİRİR"

Pozitif düşüncenin ve doğru yaratım sürecinin önemine değinen Evirgen, "Doğru yaratım yaparsak, doğru dua edersek istediğimiz her şey mümkün olabilir" dedi. Negatif düşüncelerin insanı aşağıya çektiğini ifade eden Evirgen, bilinçli farkındalıkla hareket ederek hayatımızda olumlu değişimler yaratabileceğimizi belirtti.

Meltem Şarkışlalı, Psikoloji, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Merve Evirgen: Yaşadığımız ilişkileri alma-verme dengesiyle ilerletmeliyiz - Son Dakika

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