Mısır Çarşısı\'nda 29. Aşure Festivali

Vakfılar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Mısır Çarşısı 29'uncu Geleneksel Aşure Festivali'nde Vali Gül'ün katılımıyla 20 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün desteği, Fatih Belediyesi ve Mısır Çarşısı Esnafları Derneği iş birliğiyle '29'nci Mısır Çarşısı Geleneksel Aşure Festivali' düzenlendi. Muharrem ayı dolayısıyla Eminönü Tarihi Mısır Çarşısı'nda 5 dev kazanda 20 bin kişilik aşure dağıtıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu ve kişi katıldı. Etkinlikte, protokol üyeleri kazanlarda kaynatılan aşurelerden ikram etti.

Programda konuşan Vali Gül, "Allah milletimizin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Yüzyıllardır süren bu geleneğin yaşatılmasına katkı sunan tüm hayırseverlere ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirterek, "İçeriğindeki farklı malzemeler, çokluk içindeki birliği temsil ediyor. Bugün halkımız ve turistler bir arada bu geleneği yaşatıyor. Katkı sunan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.