Mısır Çarşısı\'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Turistlerin alışveriş yapmak için ilk tercihlerinden olan Mısır Çarşısı'nı ziyaret eden bir Türk turistlere yapılan ikramlardan yararlanabilmek için turist taklidi yaptı.

Çarşı boyunca İngilizce konuşan genç kadına esnafın ilgisi oldukça fazlaydı. Çeşit çeşit baharatlardan tatlılara kadar birçok ürünü deneyen genç, esnafın güler yüzlülüğü sayesinde karnını doyurmayı başardı. Her tezgahtan mutlaka bir ikram alarak gezmeye devam eden kadın "Bugün de karnımız doydu" paylaşımı yaptı.