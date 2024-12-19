Mucur\'da Altyapı Çalışmaları Sırasında Tarihi Küpler Bulundu

Yaşam

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında yol çöktü. Yolun çöktüğü alanda 4 tarihi boş küp bulundu.

Mucur Belediyesi işçilerinin altyapı çalışmaları sırasında yol çöktü. Bu sırada yolda ilerleyen kamyon, oluşan çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Çukura saplanan kamyon, iş makinesiyle çıkarıldı. Ekipler, çöken alanda 4 tarihi boş küp olduğunu belirledi. Çevredekiler ve çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen küpler, incelenmek üzere Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edildi.