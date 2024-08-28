Müşteri Temsilcisinin İki Yüzlü Tavrı Tartışma Yarattı - Son Dakika
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Yaşam

Müşteri Temsilcisinin İki Yüzlü Tavrı Tartışma Yarattı

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Müşteri temsilcilerinin nazik tavırlarıyla tanınmalarına rağmen, bir video ortaya çıktı ve müşteri temsilcisinin kibar konuşmasına rağmen yüz ve mimik hareketlerinin tam tersi olduğunu gösterdi. Görüntü, insanların bu tür durumlarla uğraşmanın gerçekten zor olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

28.08.2024 15:21
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Müşteriye karşı nazik tavırlarıyla tanınan müşteri temsilcilerinin telefonun diğer ucunda ne yaptıkları, yüz ve mimiklerinin nasıl olduğu herkes tarafından merak edilen bir husus...

"İNSANLARLA UĞRAŞMAK GERÇEKTEN ZOR"

Bu soruya yanıt arayanları pek de memnun etmeyecek bir video dolaşıma girdi. Bahsi geçen görüntüde firmayı arayan müşteriyle son derece kibar konuşan müşteri temsilcisinin yüz ve mimik hareketleri durumun tam tersi olduğunu gözler önüne serdi. Tartışma yaratan görüntünün altına "İnsanlarla uğraşmak gerçekten zor", "Bu ne iticilik", "Mimikleri, konuşması beni aşırı gıcık etti", "Mimikleri, konuşması aşırı rahatsız edici" şeklinde yorumlar yapıldı.

Müşteri Temsilcisinin İki Yüzlü Tavrı Tartışma Yarattı

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Son Dakika Yaşam Müşteri Temsilcisinin İki Yüzlü Tavrı Tartışma Yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müşteri Temsilcisinin İki Yüzlü Tavrı Tartışma Yarattı - Son Dakika
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