Nagehan Alçı\'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu

Yaşam

4\'lü zirveden asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti\'den açıklama var

Gazeteci Nagehan Alçı ile eşi Rasim Özan Kütahyalı 3 Ekim 2023'te anlaşmalı boşanmıştı. Nagehan Alçı geçen gün evliliğinde gördüğü şiddetin detaylarını anlattı. Gündeme bomba gibi düşen bu sözler sonrası gözlerin çevrildiği Rasim Ozan Kütahyalı cephesinden de bir açıklama geldi.

"BOĞAZIMA YAPIŞTI, NEFES ALAMIYORDUM"

17 Kasım 2017'de eski eşinin kendisini boğmaya kalkıştığını söyleyen Alçı, "Boğazıma yapıştı. Tavana bakıyorum, nefes alamıyorum. Herhalde ölmeme 5-10 saniye kalmıştı. Rasim'in öfkesi dinmiyordu. Kaç gece elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye bekledim. Kapıları çarpıyor. Çocuklar uyanmasın diye sakinleştirmeye çalışıyorum. Korkudan uyuyamıyordum. Kazandığım parayı ilk gün elimden alıyordu. Benden habersiz ortak hesabımızdan para çekip ev aldı. Kız arkadaşı ile oturdu" diye konuştu.

"KAFAMI KESSELER KONUŞMAM"

Nagehan Alçı'nın gündem olan bu açıklamalarına Rasim Ozan Kütahyalı'dan yanıt geldi. Eski eşi hakkında konuşmak istemediğini belirten Kütahyalı, "Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam. Prensip kararım bu. İki çocuğumuz var, şu an benim yanımdalar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Ben bu mesuliyetsizliği onlara karşı yapamam. Onlar artık 11 yaşında oldu her şeyi okuyabiliyorlar, izleyebiliyorlar" ifadelerini kullandı.