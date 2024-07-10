Nagehan Alçı'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Yaşam

Nagehan Alçı'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu

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Gazeteci Nagehan Alçı, geçen yıl boşandığı Rasim Özan Kütahyalı'nın kendisine fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını belirterek "Kaç gece Rasim'in öfkesi dinmiyordu, elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum" dedi. Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Kütahyalı cephesinden "Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam. Prensip kararım bu" açıklaması geldi.

10.07.2024 14:15
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Gazeteci Nagehan Alçı ile eşi Rasim Özan Kütahyalı 3 Ekim 2023'te anlaşmalı boşanmıştı. Nagehan Alçı geçen gün evliliğinde gördüğü şiddetin detaylarını anlattı. Gündeme bomba gibi düşen bu sözler sonrası gözlerin çevrildiği Rasim Ozan Kütahyalı cephesinden de bir açıklama geldi.

"BOĞAZIMA YAPIŞTI, NEFES ALAMIYORDUM"

17 Kasım 2017'de eski eşinin kendisini boğmaya kalkıştığını söyleyen Alçı, "Boğazıma yapıştı. Tavana bakıyorum, nefes alamıyorum. Herhalde ölmeme 5-10 saniye kalmıştı. Rasim'in öfkesi dinmiyordu. Kaç gece elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye bekledim. Kapıları çarpıyor. Çocuklar uyanmasın diye sakinleştirmeye çalışıyorum. Korkudan uyuyamıyordum. Kazandığım parayı ilk gün elimden alıyordu. Benden habersiz ortak hesabımızdan para çekip ev aldı. Kız arkadaşı ile oturdu" diye konuştu.

"KAFAMI KESSELER KONUŞMAM"

Nagehan Alçı'nın gündem olan bu açıklamalarına Rasim Ozan Kütahyalı'dan yanıt geldi. Eski eşi hakkında konuşmak istemediğini belirten Kütahyalı, "Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam. Prensip kararım bu. İki çocuğumuz var, şu an benim yanımdalar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Ben bu mesuliyetsizliği onlara karşı yapamam. Onlar artık 11 yaşında oldu her şeyi okuyabiliyorlar, izleyebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı\'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu

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Son Dakika Yaşam Nagehan Alçı'nın 'Beni boğuyordu' dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ferhat eser: bence Nagehan çok haklı 1 11 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek: negahan bununla evli olduğu bildiğim günden beri şaşkınım ?? 5 6 Yanıtla
  • ferhat eser: nagehan bak kayfine boşanmışsın medeni bir şekilde takıl kafana göre böyle atışmalar stres yaratır stresten uzak durmak için istemediğin kişiyi engelle en güzel çözüm budur 4 5 Yanıtla
  • Ulku Girgin: hiç şaşırmadım çok efendi kibar naif bir insandı deseydi şaşırırdık 5 3 Yanıtla
  • Depechs Modes: Reklamlar 7 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Kafasını kesseler konuşmazmış, konuşacak bir şey olmadığı için böyle erdemli rolü yapıyor. 2 0 Yanıtla
  • Osman Koca: erkeklerle videosu çıkan adam diilmi bu 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Nagehan Alçı'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu - Son Dakika
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