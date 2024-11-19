Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu - Son Dakika
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Yaşam

Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu

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Geçtiğimiz günlerde çok sayıda ünlü isme ve fenomene yapılan 'yasa dışı bahis reklamı' operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi verilmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama da Nihat Doğan'dan geldi.

19.11.2024 13:34
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin, bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bu isimler arasında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, İbrahim Yılmaz, Batuhan Karadeniz gibi bilinen isimler yer alıyordu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

"OĞLUNUN KULAĞINA EZAN OKURKEN BİLE..."

Gündeme bomba gibi düşen konuyla ilgili bir açıklamada Nihat Doğan'dan geldi. Ekotürk'te yayınlanan Pembe Masa programına katılan Doğan, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında, "Dünyanın en büyük sorunlarından biri yasa dışı bahis. Sanatçıların her adımına dikkat etmesi lazım. Bu teklifler bize de gelmedi mi zannediyorsunuz? Biz aptal mıyız? Mehmet Ali kurnazdır; Serdar Ortaç gibi değildir! Mali'yi 40 yıldır tanıyorum, kumar oynadığını bilirim. Oğlunun kulağına ezanı ben okurken bile kumar oynuyordu" ifadelerini kullandı.

Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu

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Son Dakika Yaşam Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Harun Çelik:
    Tırşıkçı Nihat sus tırşıkçı Nihat 52 16 Yanıtla
  • Deutschland:
    en büyük kumari tüpçü oynatıyor ama kimse birşey diyemiyor kişinin kendi özgür iradesi kimene siz önce yılbaşında çıkan biletlere bakın kimden kime gittigine ah guzel ülkem 62 1 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    Sen kimsin ezan okumak kim Nihat 28 7 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Sana ne?Adamın özel hayatı seni ne ilgilendiriyor?Sanamı geliyor ekmek diye? 25 4 Yanıtla
  • himmet kepez:
    Abdest almadan okumuştur bu kesin. 16 8 Yanıtla
  • mert çelik:
    nihat doğan önce kendını anlatsın 14 7 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    kavsak 13 6 Yanıtla
  • tolga altun:
    nihat bile kulağa ezan okuyosa vay halimize yeni nesil nanay 13 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kumar içki bunlardan uzak durun +sigara 7 2 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç:
    Vergisini vererek yasalara uygun olarak kumar oynamak ( süper, sayısal, şanş topu ,at yarışı, iddia vs )serbest ama vergisini ödemeden kaçak oynamak yasaktır. 0 0 Yanıtla
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